RWK: Mit neuem Trainerduo in sichere Gefilde

von Kornelius Krüger

01. August 2018, 12:47 Uhr

Gemeinsam sind wir stark. So lautet das Motto von Rot-Weiß Kiebitzreihe vor dem Saisonauftakt in der schleswig-holsteinischen Kreisliga West am Sonnabend gegen den TSV Buchholz (16 Uhr). „Wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader, der Konkurrenzkampf stimmt. Es können mehrere Spieler Verantwortung übernehmen, dass ist ein Pluspunkt“, sagt Marcel Gülck, der gemeinsam mit Marko Strauer in seine erste Saison als Trainer der „Swans“ geht.

Nach zwei durchwachsenen Spielzeiten (2016/17 Abstieg aus der Verbandsliga, 2017/18 Platz 13 in der Kreisliga) wollen Strauer und Gülck die Fußballer von der Schulstraße wieder in sichere Tabellenregionen führen.