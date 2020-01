Russische Weihnachten

Spätaussiedler bringen Traditionen in den Neunzigerjahren mit nach Elmshorn

Knuth Penaranda

05. Januar 2020, 17:37 Uhr

Elmshorn | Tatjana Filatov aus Elmshorn lief aufgeregt vom Buffet zurück in ihre Küche: „Das reicht nicht! Die essen doppelt“, jammerte sie. Natürlich hat es üppig ausgereicht, was die vierköpfige Küchentruppe unter Filatovs Leitung für gut 200 Gäste zubereitet hatte: russische Kohlrouladen, Pelmenis (mit Hack gefüllte Teigtaschen), Borschtsch (russische Kohlsuppe), viele verschiedene Salate und zum Abschluss süße Brötchen und Kaffee standen auf dem Buffet bereit.

In der Dittchenbühne wurde Weihnachten gefeiert. Am 4. Januar. Allerdings nicht zu spät, sondern sogar noch zwei Tage zu früh: Der russische Heiligabend wird traditionell am 6. Januar begangen. Die Spätaussiedler, die ab 1990 nach Deutschland kamen, brachten diesen Termin mit. Viele von ihnen absolvierten an der Elmshorner Dittchenbühne Sprachkurse, und so entwickelte sich das Theater zum Treffpunkt, an dem inzwischen traditionell die russische Weihnacht begangen wird.

135 zahlende Gäste füllten den Theatersaal bis zum letzten Platz, als vor dem Essen auf der Bühne ein gut anderthalbstündiges Programm mit Gesang und Tanz aufgeführt wurde. Einige mussten sogar noch vor dem ausverkauften Haus abgewiesen werden, berichtete Organisatorin Frida Büchner aus Uetersen. Tragende Säulen der Aufführung sind seit Jahren zwei Tanzgruppen, die unter dem Namen Koletschko von der Prisdorferin Valentina Holz trainiert werden, und der Elmshorner Chor Druschba. Sie sangen russische und ukrainische Volkslieder – Kalinka war auch dabei – und tanzten mit bunten Tüchern und stampfenden Stiefeln, mit wehenden Röcken und Jackenschößen und immer farbenprächtig.

Außerdem im Programm: aktuelle elektronische russische Tanzmusik, zum Playback gesungen von Adam Dimaev aus Neumünster und Eleana Glock aus Itzehoe. Die beiden bestritten auch die Disco, die nach Bühnenprogramm und Essen den Abschluss des Abends bildete.

„Der Salat ist der Hammer“, schwärmte Iris Seidler aus Lutzhorn vom Buffet. Über ihren Schwiegervater, einen geborenen Königsberger, war sie zur Dittchenbühne gekommen. Inzwischen Stammgast, erinnerte sie sich an ihre erste russische Weihnacht dort: „Wie toll ist das denn.“ Ihre Favoriten im Bühnenprogramm: „Die schwebenden Tänzerinnen in den blauen Kleidern.“