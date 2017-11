Aktion : Round Tabler sammeln in Elmshorn Spenden für die Frischlinge

vergrößern 1 von 2 Foto: Marianne Meißner 1 von 2

von Marianne Meißner

erstellt am 07.Nov.2017 | 17:30 Uhr

Elmshorn | Unter dem Motto „Hilfe für die Frischlinge“ starteten die Mitglieder des Elmshorner Service-Clubs Round Table 95 am vergangenen Sonnabend ihre mittlerweile siebte Spendensammelaktion vor dem Hayunga E-Center am Wedenkamp zugunsten des Hainholzer Vereins.

Sechs Stunden lang wurden die Kunden angesprochen und gebeten, ein Teil mehr einzukaufen und dieses an die Frischlinge zu spenden.

20 Round Tabler waren im Einsatz und wechselten sich während der sechsstündigen Sammelaktion ab. „Es ist schön, dass die Menschen in Elmshorn unsere Aktion so gut unterstützen“, sagte Marc Peters, derzeitiger Präsident des Service-Clubs.

Die Spendenbereitschaft der Kunden des Hayunga E-Centers war groß. Fast jeder, der den Markt wieder verließ, legte einen oder mehrere Artikel in die Einkaufswagen. Am Ende waren es 25 Einkaufswagen, die bis an den Rand mit haltbaren Grundlebensmitteln, Hygieneartikel oder Schulbedarf gefüllt und am Nachmittag an Denise Low, Vorsitzende des Vereins „Frischlinge/Die Burg“ überreicht wurden.

„Ich bin überwältigt, so viele Spenden haben wir bislang noch nicht bekommen und dafür möchte ich mich bedanken. Wir können diese Dinge sehr gut gebrauchen“, sagte sie.