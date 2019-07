Reithalle wird Konzertsaal

Damit 900 Besucher heute das Konzert genießen können, arbeiten mehrere Menschen seit Tagen

von Daniela Lottmann

09. Juli 2019, 16:59 Uhr

Elmshorn | Ein Kommando, und schon drehen vier Männer an vier Kurbeln. Langsam heben sich vier miteinander verbundene Metalltürme in die Höhe. An dem Metallgestänge zwischen den Türmen hängen Scheinwerfer. Die Lichtanlage für das heutige Konzert von Daniel Hope und dem Züricher Kammerorchester wird montiert. Das Schleswig-Holstein Musik Festival macht wieder mal halt in Elmshorn. 900 Besucher werden in der Reithalle des Holsteiner Verbands den Klängen der Musiker lauschen. Doch damit sie das können, sind mehrere Menschen seit einigen Tagen dabei, aus der Reithalle einen Konzertsaal zu machen.

Björn Karl, der technische Leiter des Stadttheaters, ist schon ein alter Festivalhase. Bereits Anfang der 1990-er Jahre, damals noch als Schüler, sorgt der mit dafür, dass die Konzerte in Elmshorn reibungslos ablaufen können. Seit 1998 macht der das hauptamtlich. Vieles muss koordiniert werden. Beteiligt sind das städtische Kulturamt, der Bauhof, der Festivalbeirat und eben das Stadttheater. „Da muss man viel miteinander sprechen, sich abstimmen“, sagt er. Auch der NDR wird heute wieder das Konzert mitschneiden. Auch das muss berücksichtigt werden, beispielsweise bei der Stromversorgung.

Angefangen mit dem Umbau zum Konzertsaal haben die Mitarbeiter des Bauhofs. Die Holzspäne, auf denen sonst Pferdes traben, wurden planiert, anschließend hölzerne Fußbodenelemente verlegt. Die Elemente sind extra für die Festivalkonzerte produziert worden. Sie werden sonst auf dem Gelände des Bauhofs gelagert. Gestern nun waren Mitarbeiter der Firma am Zug, die für die Beleuchtung zuständig ist.

Anschließend rückten wieder die Bauhofmitarbeiter an. Die Bühnenelemente wurde montiert. Die Elemente werden in den Schulen gelagert. 80 bis 100 Zentimeter hoch kann die Bühne aufgebaut werden. Diesmal wird die Bühne Ausmaße von zwölf mal sechs Metern haben. Es geht aber auch viel größer.

Auch Stühlerücken war gestern angesagt. Das Gestühl war bereits zuvor von Elmshorner Schulen an den Veranstaltungsort transportiert worden. Nun mussten die Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. Schließlich wollen 900 Konzertbesucher einen Sitzplatz haben. „Bis zu 1000 Besucher könnten Platz finden, beispielsweise bei einem Solokünstler und einer entsprechend kleinen Bühne“, sagt Karl.

Mit dem Innenhof haben die Verantwortlichen der Stadt nichts zu tun. Den richtet der beauftragte Gastronom her. Wichtig für Besucher: „Parkplätze gibt es auf der Trabrennbahn“, so Karl.

Wenn sie wollten, könnten Björn Karl und seine Mitstreiter, wie die Besucher, das Konzert genießen. Theoretisch. Praktisch ist erfahrungsgemäß immer irgendwas zu tun. Vor allem geht es nach dem Konzert gleich weiter. „Die Reiter brauchend ihre Halle schnell wieder“, weiß Karl. Und das bedeutet: Kaum, dass die Besucher die Halle verlassen haben, beginnen die Aufräumarbeiten. Die Stühle werden zum Abtransport zusammengestellt, die Beleuchtung wird abgebaut. Donnerstag Nachmittag soll dort, wo Mittwoch die Musiker spielten, wieder geritten werden. Durchaus anstrengend für die Verantwortlichen hinter den Kulissen. Dennoch, so Björn Karl, seien die Konzerte eine willkommene Abwechslung. „Wenn 840 Besucher zufrieden nach Hause gehen und es den Künstlern gefallen hat, hier bei uns zu spielen, dann sind auch wir zufrieden und freuen uns. Auch wenn wir vielleicht erst um 2 oder 3 Uhr zu Hause sind“, sagt Karl.

Lange ausruhen können sich er und seine Mitstreiter ohnehin nicht. Nach dem Konzert ist vor dem Konzert: Am 31. Juli heißt es in Elmshorn „Tango grandios“ mit dem Isabelle van Keulen Ensemble. Das bedeutet: Wieder kräftig anpacken, damit in wenigen Tagen eine Reithalle zum Konzertsaal wird.