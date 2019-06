Reiter startet in den Wahlkampf

von Daniela Lottmann

27. Juni 2019, 15:49 Uhr

Elmshorn | Der FDP-Politiker Thomas Philipp Reiter startet heute in den Bürgermeisterwahlkampf. Er lädt um 17 Uhr in „Reiters Werkbank“ in der Marktpassage am Alten Markt. Von der Kampagnenzentrale aus wird er gemeinsam mit seinem Team die Bürgermeisterwahl steuern. Bürger sind eingeladen, mit dem Kandidaten bei einem Imbiss und Musik ins Gespräch zu kommen. „Wir wollen Elmshorn voranbringen und vorwärts denken. Dafür müssen wir innovative Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Elmshorn soll für junge Menschen und Senioren eine lebenswerte Stadtkommune sein, in der Ökonomie und Ökologie zwei Seiten derselben Medaille sind“, sagt Reiter.