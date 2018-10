Rantzau II dreht die Begegnung

von Kornelius Krüger

09. Oktober 2018, 10:08 Uhr

1. FC Quickborn II –

SSV Rantzau II 3:5 (1:1)



Die Barmstedter Kreisliga-Fußballer, die gleich doppelt in Rückstand gerieten, erkämpften sich drei Punkte. „Die hatte ich ehrlich gesagt gar nicht eingeplant“, gesteht SSV II-Coach Jan-Hendrik Bruns mit einem Blick auf seine Saisonplanung, nach der seine Barmstedter bis zur Winterpause so viele Punkte sammeln sollen, dass man sich in der Rückrunde keinen Gedanken mehr um den Klassenerhalt zu machen braucht.