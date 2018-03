Rantzau II demotiviert Elmshorner Reserve

von Kornelius Krüger

25. März 2018, 18:10 Uhr

Langsam, still und heimlich schiebt sich der SSV Rantzau II in der Tabelle der Kreisklasse A5 weiter nach oben vor. Nur noch ein Punkt trennt die Barmstedter Fußballer vom zweiten Platz – und das bei drei absolvierten Spielen weniger als der zurzeit dort stehende 1. FC Quickborn II. Beim FC Elmshorn II sprang für die SSV-Reserve ein deutlicher 6:0-Sieg heraus, der bei Coach Jan-Hendrik Bruns allerdings keine Freudensprünge auslöste: „Spielerisch und konditionell gibt es noch viel Luft nach oben. Der FCE hat uns gut in die Karten gespielt, die haben sich vor allem durch gegenseitiges Meckern und Motzen selbst geschwächt.“ Geschwächt war der FCE durch zahlreiche erkrankte und verletzte Spieler – darunter auch Trainer Kim Neidenberger, der zuletzt selbst auflief. „Wir waren offen wie ein Scheunentor. Die Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung, auch wenn das für uns natürlich ziemlich demotivierend ist“, resümierte Neidnebergers Vertreter Maik Richert.



SV Lieth rettet mit Glück einen Punkt





Die SV Lieth trennte sich derweil vom Moorreger SV 1:1 (1:0). Für Lieths Coach Thomas Dämmich stand fest: „Da hatten wir Glück, dass wir einen Punkt behalten konnten. Moorrege war einfach bissiger und hatte mehr vom Spiel.“ Die 1:0-Halbzeitführung nach Konter durch Florian Böthers (44.) glichen die Gäste zehn Minuten vor Schluss nach einer Unachtsamkeit von Niklas Freese aus.