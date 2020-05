Ranking: Nordakademie spitze

Elmshorner Hochschule erreicht sogar Platz eins im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen

10. Mai 2020, 13:16 Uhr

Elmshorn | Über diese Bewertung hat sich die Elmshorner Nordakademie richtig gefreut. Wie die Hochschule der Wirtschaft mitteilt, ist sie beim CHE-Hochschulranking erneut in der Spitzengruppe vertreten. Die Ergebnisse wurden jetzt veröffentlicht. CHE steht für Centrum für Hochschulentwicklung.

In den drei dualen Bachelorstudiengängen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik kann die Nordakademie mit überdurchschnittlich guten Studierendenurteilen in vielen Kategorien glänzen und sich in der Spitzengruppe platzieren. Herausragende Ergebnisse bescheinigen die Studierenden der Hochschule in der Studienorganisation. Hier liegt die Nordakademie deutlich vor dem bundesdeutschen Durchschnitt. Besonders erfreulich ist für die Hochschule das Ergebnis im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, der im Segment „Duales Studium“ auf Platz eins landet.





Unterstützung durch Hochschule geschätzt





Gelobt werden zudem die inhaltliche Breite des Lehrangebots und die Betreuung im Studium sowie das gute soziale Klima zwischen Studierenden und Lehrenden. Die IT-Infrastruktur und Labore werden ebenso wie die Ausstattung der Räume an der Köllner Chausse sehr gut bewertet.

In allen Studiengängen schätzen die Studierenden die Unterstützung durch die Hochschule. Besonders hervorgehoben wird diese bei der Unterstützung und Beratung beim Auslandsstudium und der Beratung in der Bibliothek.

Die Verantwortlichen der Elmshorner Nordakademie sind mit dem Ranking mehr als zufrieden. „Dies ist eine Bestätigung unserer langjährigen Arbeit, bestmögliche Studienbedingungen für unsere Studierenden auf unserem Campus zu schaffen“, sagt Christoph Fülscher, Vorstand und Vizekanzler der Elmshorner Nordakademie

Professor Dr. Kerstin Fink, die seit dem 1. April Präsidentin der Nordakademie ist, ergänzt: „Das Ergebnis ist Ansporn für die Hochschulleitung, dieses hohe Niveau nicht nur zu halten, sondern künftig noch auszubauen, da die Studierenden an der Hochschule der Wirtschaft natürlich im Mittelpunkt stehen.“





Maßgeschneiderter Führungsnachwuchs





Auch Vorstandsmitglied Prof. Dr. Lars Binckebanck freut sich über die positiven Ergebnisse des aktuellen CHE-Rankings: „Gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen bilden wir an der Nordakademie maßgeschneiderten Führungsnachwuchs aus und freuen uns, dass die Studierenden uns wieder einmal gute Noten geben.“

Das CHE-Ranking gehört zu den wichtigsten deutschen Hochschulrankings, für das rund 120 000 Studierende und 3000 Professoren und Professorinnen befragt wurden. Auf diese Weise soll es Studieninteressierten ermöglicht werden, die passende Hochschule für das gewünschte Studienfach zu finden und die Angebote miteinander zu vergleichen. Die CHE-Ranking-Ergebnisse gibt es auch im Internet.

www.che.de/ranking-deutschland/