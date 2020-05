Kripo sucht Zeugen : Räubertrio überfällt Jugendbetreuer in Elmshorn

Die unbekannten Täter bedrohten ihr Opfer mit einem Messer.

von Christian Brameshuber

19. Mai 2020, 14:09 Uhr

Elmshorn | Der Betreuer einer Jugendhilfeeinrichtung am Elmshorner Flamweg wurde Montagmorgen (18. Mai) in der Einrichtung überfallen und ausgeraubt. Laut Polizeiangaben wurde der 59-Jährige um 2.40 Uhr von drei Tätern im Bereich eines Treppenaufgangs angegriffen.

Die Unbekannten wendeten nicht nur körperliche Gewalt an, sondern bedrohten den Betreuer mit einem Messer. Sie forderten in gebrochenem Deutsch die Herausgabe von Bargeld. Der 59-Jährige, der sich zuvor aufgrund von lautstarken Gesprächen in einem der Zimmer auf den Flur begeben hatte, blieb bei dem Überfall weitestgehend unverletzt.

Geldkassette erbeutet

Das Räuber-Trio flüchtete mit einer erbeuteten Geldkassette sowie drei technischer Kleingeräte zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein – allerdings ohne Erfolg.

Auffällige Maskierungen

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zwei der drei gesuchten Männer sollen etwa 1,8 Meter groß sein. Darüber hinaus soll das Trio zum Zeitpunkt der Tat sowohl schwarze Unter- als auch schwarze Oberbekleidung mitsamt einer Kapuze getragen haben. Die farbigen Maskierungen hingegen sollen äußerst auffällig gewesen sein. Die Ermittler der Kripo Elmshorn sind unter der Telefonnummer (04121) 8030 zu erreichen.

