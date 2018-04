Putten und Pitchen lernen

von Knuth Penaranda

12. April 2018, 11:29 Uhr

Ihr bisher unentdecktes Talent fürs Golfen können Neugierige im Rahmen eines von der Volkshochschule Elmshorn (VHS) organisierten Kursus entdecken. Auf der Golfanlage von Gut Wulfsmühle befindet sich das Übungsgelände. Erste Griff- und Schwungtechniken und das Putten, Chippen und Pitchen werden durch die Golflehrer vermittelt. Der Schnupperkurs endet mit einem Putt-Turnier. Die Kursdauer beträgt zweieinhalb Stunden. Sportliche, dem Wetter angepasste Kleidung ist erforderlich. Los geht es am Donnerstag, 3. Mai, um 10 Uhr in der Mühlenstraße 98 in Tangstedt. Die Gebühr beträgt 22 Euro. Eine vorherige Anmeldung unter Telefon (0 41 21) 23 13 05 oder online ist erforderlich. >

vhs@elmshorn.de