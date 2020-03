Schul-Poetry-Slam in Elmshorn : „Privilegiertes, weißes Akademikerkind”: Bent Henke slamt sich zum Sieg

Zum vierten Mal hat das städtische Amt für Kultur und Weiterbildung Elmshorn zum Schul-Poetry-Slam eingeladen.

02. März 2020, 14:20 Uhr

Elmshorn | „Es fällt mir schwer, ernste Texte zu schreiben.“ Statt dessen trug Mika Kühn einen komischen Text vor, in dem er sich mit seiner inneren Stimme auseinandersetzte. Die gehört einer Kette rauchenden Taube mit gehässigem Charakter. Die lästert, wenn dem Pastor bei der Taufe das Baby aus der Hand fällt.

Wieso ausgerechnet dieses Tier?

„Ich wollte einen Text mit einer Kette rauchenden Taube schreiben“, erklärte der 16-Jährige nach seinem Vortrag schlicht, und schob nach: Die Inspiration stammte von seiner eigenen Stimme, die in Folge einer Erkältung angegriffen war.

Mit seiner Taube verpasste Kühn haarscharf die Endrunde im Finale der Elmshorner Schul-Poetry-Slammer. Zum vierten Mal richtete das städtische Amt für Kultur und Weiterbildung diesen Wettbewerb samt Vorbereitung aus: An den vier weiterführenden Schulen Erich Kästner, Boje C. Steffen, Bismarck und Elsa-Brändström gab es schulinterne Veranstaltungen.

Jeweils die drei besten trafen sich am Dienstag zum Workshop mit Profi-Slammer Björn Högsdal. Mit zwei Texten kam dann jeder Finalist am Freitagabend in die Stadtteilbücherei Hainholz; einer für die Vorrunde, ein weiterer für die Runde der besten Drei. Bewertet wurden Text und Vortrag von einer Publikumsjury.

Franca Kühnel, 17, landete mit ernsten, lyrischen Texten auf Platz 3. In Reimen, Versen und Refrains hatte sie den Tod ihrer Großmutter beklagt und unter dem Titel „später“ angeprangert, dass über Alltagsverpflichtungen und Karriere das Leben auf der Strecke bleibt: „Warum kannst du nicht ein Mal pausieren?“ Ihre Vorliebe für die lyrische Form begründete sie so: „Es fließt einfach raus.“

Von Spätschichtkassierern und Akademikerkindern

Vorjahressiegerin Dilara Yurt, 19, amtierende Landesmeisterin im Poetry Slam U 20, setzte auf komische Texte mit Alltagsbeobachtungen und ausgefeilten Formulierungen, die mehrfach Gelächter unter den 150 Zuschauern provozierten:

Der Geruch Axe Deodorants und abgebrochenen Kunststudiums – Spätschichtkassierer eben. Dilara Yurt

Bent Henke, 18, gewann den Wettbewerb und damit die Teilnahme am diesjährigen U-20-Wettbewerb auf Landesebene. Der Bismarckschüler stand im Schul-Slam zum ersten Mal mit seinen Texten auf einer Bühne. Er beleuchtete seine Rolle als privilegiertes, weißes Akademikerkind und klagte die Boomer-Generation der politischen Verzagtheit an.

Solche persönlichen Gedanken vorzutragen, da hatte er zwar eine Hemmschwelle verspürt, aber: „Das habe ich für mich als Herausforderung gesehen.“ Sein Gefühl beim Poetry Slam beschrieb er schon nach seinem Vorrundensieg als „ein überwältigendes“.