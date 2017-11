Premiere: Drei Tage „Crosstival“

vergrößern 1 von 1 Foto: Wittmaack 1 von 1

Seit 20 Jahren veranstaltet die Kirchengemeinde „Zum guten Hirten“ Crossnights. Nun soll es gleich ein ganzes Wochenende Musik, Spiel und Spaß geben. Von Freitag, 17. November, bis Sonntag, 19. November, lädt die Gemeinde zu ihrem ersten „Crosstival“ ein. In einem knappen dutzend Teams wurde das Event vorbereitet. Eingeladen sind Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahre. 100 bis 150 Teilnehmer werden erwartet.

Die Idee zum Crosstival wurde bereits Ende 2016 geboren. Kurz nach Ostern gab es ein erstes großes Brainstorming, bei dem das Konzept konkrete Formen annahm. Zu den Initiatoren gehörte Eric Preuß. „Wir haben uns überlegt: Warum nicht aus der Crossnacht, die jeden Monat stattfindet, mal ein ganzes Wochenende mit Programm machen“, sagt der 22-Jährige.

Ein 40-köpfiges Helferteam machte sich an die Arbeit. Aufgeteilt in Themenbereiche wie Programmplanung, Housekeeping, Werbung und Gestaltung machten sich die jungen Leute ans Werk.

Herausgekommen ist ein buntes Programm, das am Freitag, 17. November, um 19 Uhr unter dem Motto „Suchst du noch oder lebst du schon?“ startet. Am Sonnabend, 18. November, darf auf der Leinwand „Fifa 18“ gezockt werden, am Lagerfeuer wird Stockbrot gebacken, und auch Batiken steht auf dem Plan. Am Sonntag, 19. November, beginnt um 11 Uhr ein Gottesdienst unter dem Leitmotiv „Go for it“. An allen drei Tagen mit dabei ist Prediger Stefan „Fossi“ Bäumer, den Eric Preuß als „einen Höhepunkt des Crosstivals“ anpreist. Mit ihm zusammen geht es am Sonnabend unter anderem in die Diskussionsrunde „Gott ist tot!“.

Gegen 21 Uhr startet dann am selben Tag das Konzert mit der christlichen Rock-Pop-Band „Lichtfabrik“ aus Reutlingen. Wer es musikalisch mag, der sollte sich auch den Auftritt der Gemeinde-Band „CNB“ im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag vormerken.

Dass das „Crosstival“ so gut ankommt wie erhofft, dafür will das Werbe-Team sorgen. Mit dabei ist die 15-jährige Greta Kähler. „Wir werben auf Instagram, haben einen Leuchtweg zur Gemeinde geplant, wollen noch Schulhofaktionen starten und Flyer verteilen“, verrät sie. Außerdem habe man einen Kino-Spot gedreht, der bis zum 16. November im Cineplex Elmshorn vor jedem Film laufe.

Etwa 4000 Euro kostet das Crosstival. „Die Summe haben wir schnell durch Spenden zusammenbekommen“, versichert Pastor Hartmuth Wahnung. „Einfach, weil die Idee so gut war.“ Wenn es gut läuft, könne das Event „gern zur Dauereinrichtung werden“. Das „Crosstival“ sei eine gute Möglichkeit, „dass die Jugendlichen ein neues Bild von Gott bekommen“, so Greta Kähler. Wer im Gemeindezentrum Uhlenhorst 15 dabei sein möchte: Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.