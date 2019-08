Ponyreiter feiern ihren Kreismeister

von Michael Bunk

06. August 2019, 16:19 Uhr

Elmshorn | Vize-Kreismeister war er in der Vergangenheit schon, nun hat Mika Sternberg vom Allgemeinen Reit- und Fahrverein Ahrenlohe seinem Pony Just perfect erstmals die goldene Schärpe umhängen lassen dürfen. Auf Platz zwei folgte Lea-Marie Pollum auf Flying Cagaronni vom Reit- und Fahrverein Elmshorn. In die Kreismeisterschaftswertung waren bei dem Turnier auf der Anlage des Holsteiner Verbandes an der Westerstraße die Ergebnisse einer Stilspringprüfung Klasse L, die Sternberg gewann, und einer Springprüfung Kl. A** eingeflossen.

In der Dressur belegte Charlotte Andersen vom RFV Elmshorn Rang drei hinter Titelträgerin Antonia Stelter (RV Hof Eggerstedt) und Antonia Glismann (RV Am Bilsbek).