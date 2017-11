Polizei will Elmshorn sicherer machen

von Bernd Amsberg

erstellt am 02.Nov.2017 | 15:57 Uhr

Viele Einbrüche, geringe Aufklärungsquote und einhergehend ein mulmiges Gefühl bei vielen Menschen, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Das will die Polizei nicht länger hinnehmen. Mit der Einrichtung eines Gefahrengebiets in Elmshorn und Umgebung soll Kriminellen das Leben schwer gemacht werden.

„Die Bekämpfung der Wohnungseinbruchsdiebstähle ist Schwerpunkt innerhalb der Polizeidirektion Bad Segeberg. Sämtliche Aspekte, die mit dieser Aufgabe einhergehen, genießen hohe Priorität“, so Polizeisprecher Nico Möller. Dazu sollen regelmäßig stattfindende Einbruchschutzveranstaltungen und Präventionsstreifen gehören. Zusätzlich plant di die Polizei, ihre Präsenz zu erhöhen, vor allem zu den Zeiten, zu denen die Kriminellen besonders häufig zuschlagen. In den vergangenen vier Wochen wurden in Elmshorn 19 Taten registriert und zwar jeweils zwischen 16 und 22 Uhr. Zudem wurde eine Sonderkommission (Soko) Wohnung zur zentralen Bearbeitung von Wohnungseinbruchsdiebstählen eingerichtet.

In dem so genannten Gefahrengebiet darf die Polizei Menschen kurzzeitig anhalten und mitgeführte Fahrzeuge einschließlich deren Kofferräume oder Ladeflächen kontrollieren. Die entsprechende Anordnung gilt ab sofort bis zum 28. November. Nach Erfahrungen der Polizei stoßen die zusätzlichen Kontrollen bei den Bürger auf große Zustimmung. „Derartige Maßnahmen dienen der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürgern, da sie einen wichtigen Beitrag leisten, Täter zu überführen und damit die Zahl der Einbrüche zu reduzieren“, sagt Möller.