Diebstahl auf Pendlerparkplatz : Polizei sucht Zeugen: Unbekannte stehlen Autokennzeichen in Hohenfelde

Die Tat ereignete sich am Parkplatz an der Niederreihe.

06. Juli 2020, 13:50 Uhr

Hohenfelde | Am Sonnabend, 4. Juli, ist es zum Diebstahl eines Autokennzeichens auf dem Pendlerparkplatz in Hohenfelde an der Niederreihe gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Zwischen 7.30 und 14.30 Uhr haben die Täter das abgestellte Auto aufgesucht und das hintere Kennzeichen gestohlen.

Der Sachwert des Schildes liegt laut Schätzungen der Polizei bei rund 20 Euro. Die Beamten suchen nun Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Horst unter (04101) 629993 entgegen.

