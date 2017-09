Studentin angegriffen : Polizei fasst mutmaßlichen Sexualstraftäter in Elmshorn

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 13:08 Uhr

Elmshorn | Die Polizei hat in Elmshorn im Kreis Pinneberg einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Der 39-Jährige habe gestanden, am 29. August in einem Park eine 21 Jahre alte Studentin angegriffen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die junge Frau wehrte sich heftig, so dass der Angreifer flüchtete.

Der Polizei suchte mit einem Phantombild nach dem Mann, der schließlich am Donnerstag festgenommen werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Haftbefehl.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?