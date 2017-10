Pokal-Traum ist Geschichte

vergrößern 1 von 1 Foto: Stemmer 1 von 1

von Michael Bunk

erstellt am 31.Okt.2017 | 19:10 Uhr

Die Kreisliga-Fußballer des SV Hörnerkirchen haben im Achtelfinale des Oddset-Pokals eine 2:4 (1:1)-Niederlage gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Eimsbütteler TV kassiert.

Nico Bauermeister (Foto, links) und Co. erwischten in der Achtelfinal-Begegnung den besseren Start, gingen vor 300 Zuschauern dank Sören Marx nach fünf Minuten in Führung. Die Gäste aus Hamburg-Eimsbüttel schlugen jedoch noch vor der Pause zurück und wurden besonders im zweiten Durchgang ihrer Favoritenrolle gerecht. Seite 23