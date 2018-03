Klartext - Die EN fragen nach : Podiumsdiskussion: Kann Elmshorn Knechtsche Hallen?

Freundeskreis und Elmshorner Nachrichten laden für Mittwoch, 18. April, zur Expertenrunde in den Kranhausgarten ein.

von Christian Brameshuber

27. März 2018, 12:50 Uhr

Elmshorn | Eine Industriebrache im Herzen der Stadt – mitten im Sanierungsgebiet, in dem die Stadt Elmshorn ein großes und wichtiges Stück Zukunft gestalten möchte. Seit 2006 stehen die unter Denkmalschutz stehenden Knechtschen Hallen nun schon leer, verfallen immer weiter. Eine tragfähige Lösung haben Eigentümer Frank Sachau und die Stadt bisher nicht gefunden.

„Kann Elmshorn Knechtsche Hallen?“: Diese Frage stellt jetzt der Freundeskreis Knechtsche Hallen und lädt gemeinsam mit den Elmshorner Nachrichten für Mittwoch, 18. April, zu einer Podiumsdiskussion ein. Dafür wird im Kranhausgarten extra ein Zirkuszelt aufgebaut, in dem mehr als 150 Besucher Platz finden. Die Expertenrunde mit sich anschließender offener Diskussion beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Das Podium ist mit sechs Experten hochkarätig besetzt, so dass das Thema von allen Seiten beleuchtet werden kann.

Die Experten im Überblick:

Eigentümer Frank Sachau Eigentümer Franke Sachau kann erklären, welche Interessen er verfolgt, welche Nutzungen ihm vorschweben, wo es hakt – und welche Lösungsansätze er sieht. Die drei Gebäude der Hallen umfassen eine Geschossfläche von 20.000 Quadratmetern. Bis 2006 wurden sie von der Firma Teppich Kibek als Lager und Vertriebsstandort genutzt.

Bürgermeister Volker Hatje Der Elmshorner Verwaltungschef Volker Hatje führt die Verhandlungen mit dem Eigentümer. Hatje kann erklären, welche Ziele die Stadt verfolgt – und wie sie erreicht werden können.

Andreas Hahn (CDU), Vorsitzender Stadtentwicklungsausschuss Andreas Hahn (CDU) ist als Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung über den Stadtumbau bestens im Bilde. Er kann einschätzen, welche Bedeutung die historischen Gebäude für das Sanierungsgebiet Krückau/Vormstegen haben, welche Einflussmöglichkeiten die Politik überhaupt hat – und ob diese inzwischen auch alle ausgeschöpft worden sind.

Rechtsanwalt Jens Jähne Rechtsanwalt Jens Jähne ist der Vorsitzende des Freundeskreises Knechtsche Hallen. Der Verein setzt sich für den Erhalt der Hallen und eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung ein. Jähne wird erläutern, welche Nutzungsideen dem Verein vorschweben und warum es wichtig ist, die Bürger dieser Stadt in die Entscheidungsprozesse mit einzubinden.

Investorenvertreter Bertram Schultze Schultze hat Architektur und Immobilienwirtschaft studiert. Er hatte die Projektleitung mit der MIB AG bei der Entwicklung und Revitalisierung des Stelzenhauses in Leipzig Plagwitz, ein einzigartiges industrielles Architekturdenkmal. Seit 2001 ist Schultze der Geschäftsführer der Leipziger Baumwollspinnerei Verwaltungsgesellschaft mbH. Mitverantwortlich für die Entwicklung der Spinnerei zu einem international relevanten Kunststandort als kommerzielle Unternehmung. Seit 2007 ist er für die MIB AG verantwortlich für die Entwicklung der ehemaligen AEG Fabrik in Nürnberg.

Stadtentwickler Thomas Lecke-Lopatta Lecke-Lopatta ist gelernter Gärtner und Landschaftsarchitekt. Er ist für die Senatsverwaltung Bremen tätig und hat dort unter anderem von 2007 bis 2014 die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Bremen mit breiter Bürgerbeteiligung verantwortet. Als Lehrbeauftragter der Bremer Hochschule war er Koordinator für ein Projekt, in dem zehn europäische Städte sich über die unterschiedlichen Erfahrungen mit der Wiedernutzung von Brachen und leerstehenden Gebäuden austauschen.

Moderiert wird die Podiumsdiskussion von EN-Moderator Knuth Penaranda. Die EN begleiten die Diskussion um die Zukunft der Knechtschen Hallen seit Jahren intensiv. Der Eintritt zu der Veranstaltung in dem Zirkuszelt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Freundeskreis Knechtsche Hallen wird in dem Zelt einen Infostand mit Material über die Hallen aufbauen. Die Knechtschen Hallen – die Podiumsdiskussion soll Anstöße liefern, um – endlich – etwas in Bewegung zu setzen.