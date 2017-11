Pirates gelingt „Hammer-Transfer“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Michael Bunk

erstellt am 09.Nov.2017 | 16:15 Uhr

Der Hamburger Miguel Boock ist der erste Spieler, den die Footballer der Elmshorn Fighting Pirates für die Spielzeit 2018 verpflichtet haben.

„Für mich ist die Verpflichtung von Miguel ein echter Hammer-Transfer. Er ist ein Ausnahme-Athlet, der vielseitig einsetzbar ist. Es freut mich sehr, dass Offense-Coach Andreas Nommensen Überzeugungsarbeit leisten konnte“, sagt Pirates-Headcoach Jörn Maier (46).

Boock, dessen Wurzeln in Kolumbien liegen, wechselt vom Erstligisten Kiel Baltic Hurricanes zu den Krückau-städtern. Der 25-Jährige ist ein echter Allrounder und kann sowohl in der Offense als auch in der Defense eingesetzt werden. „Ich bin ein absoluter Teamplayer und der Langsamste bin ich definitiv auch nicht“, erklärt der Runningback, der auch als Linebacker spielen kann.

2006 begann der gebürtige Hamburger mit dem Football in der Jugend der Huskies, 2012 folgte der Sprung in den Herrenbereich des Klubs. Nach einem Intermezzo bei den Kiel Baltic Hurricanes (2013 und 2014) kehrte Boock zurück zu seinem Stammverein Hamburg Huskies. „Mein Vater und mein Onkel haben auch in Hamburg Football gespielt und mich an den Sport herangeführt. 2013 habe ich mit meinem Vater sogar in Kiel mal eine Serie zusammengespielt“, erinnert sich Boock, der eigentlich immer in Bewegung sein muss. Als freiberuflicher Personal-Trainer arbeitet er zusätzlich an der Fitness anderer.

Für den Neuzugang ist der Wechsel ein kleiner sportlicher Rückschritt. Vom Erstligisten aus Kiel geht es nun zum ambitionierten Aufsteiger in die German Football League 1. „Die Gespräche waren gut und ich hatte Lust auf eine neue Herausforderung“, gesteht Boock. Geht es nach ihm, spielen die Elmshorner aber mittelfristig auch eine Liga weiter nach oben: „Ich möchte mit den Pirates in die GFL 1 aufsteigen“.

Bis Boock und seine Mitspieler auf dem Feld so richtig zupacken können, steht aber noch die harte Wintervorbereitung an, um an den Grundlagen für die Ende April 2018 beginnende Zweitliga-Saison zu arbeiten.