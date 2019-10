Pflanzenbörse in Stadtbücherei

Avatar_shz von Knuth Penaranda

04. Oktober 2019, 16:15 Uhr

Elmshorn | Vor kurzem fand in der Stadtbücherei Elmshorn zum ersten Mal eine Saat- und Pflanzentauschbörse statt. Über 20 Hobbygärtner fanden sich in der Bücherei ein und brachten zahlreiche Pflanzenableger und Saatgut mit. Auch für den Start der Saatgutbibliothek wurden einige Saattütchen abgegeben. Ringelblumen, Stockrosen, Malven, aber auch Rucola, Radieschen und Dill sind in der Saatgutbibliothek zu finden. Wer Saatgut von Blumen oder Gemüse hat, kann es während der Öffnungszeiten in der Bücherei abgeben.