Pfingstochsen-Fest in der Dittchenbühne

von Knuth Penaranda

03. Mai 2018, 14:40 Uhr

Wer an Pfingsten Lust auf ein geselliges Programm hat, den lockt das traditionelle Pfingstochsen-Fest auf das Gelände des Elmshorner Forums Baltikum Dittchenbühne An der Hermann-Sudermann-Allee. Die Organisatoren erwarten am 19. und 20. Mai Tausende Besucher.

Das Programm des Festes (siehe Infokasten) besteht aus diversen kulinarischen und kulturellen Höhepunkten, wie dem Anschnitt des Festochsens am Spieß am 20. Mai um 11 Uhr. In diesem Jahr wird der Braten vom CDU Bundestagsabgeordneten Michael von Abercron angeschnitten.

Neben einem Flohmarkt, der sich bis ins umliegende Wohngebiet zieht, bietet das Forum-Baltikum auch eine Tombola mit diversen interessanten Preisen an. Die kulinarische Vielfalt zeichnet sich nicht nur durch den Festochsen aus, auch andere Leckereien werden angeboten. Waffeln, Kuchen und Torten sowie Würstchen vom Grill stehen zum Verzehr bereit.

Wer bereits am Pfingstsonnabend beim Fest dabei sein möchte, den erwartet die Vorbereitung des Ochsen für den folgenden Tag. Der Ochse am Spieß wird hierbei für den großen Bratofen im Hof des Forum-Baltikum fertig gemacht. „Das ist unser Fest vor dem Fest. Gäste sind herzlich willkommen!“, sagt Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt. Das Organisatorenteam freue sich auf viele Besucher und blicke wie immer mit freudiger Erwartung auf das Pfingstochsen-Fest, so Neufeldt.