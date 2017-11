Pfahlkrug: Der Kampf um die Zukunft

vergrößern 1 von 1 Foto: Sprenger 1 von 1

von Cornelia Sprenger

erstellt am 18.Nov.2017 | 16:16 Uhr

Die Existenz der Familie Steffens steht auf dem Spiel: Ihr Restaurant „Zum Pfahlkrug“ an der Papenhöhe 169 ist in die Jahre gekommen, das Konzept veraltet und die Kunden bleiben aus. Dazu kommen Schulden in Höhe von 115 000 Euro – und jedes Jahr macht der Betrieb 10 500 Euro neue Miese.

Das Bild, das die RTLII-Sendung „Die Kochprofis“ am späten Donnerstagabend vom „Pfahlkrug“ zeichnete, ist düster. „Es ist nicht einfach, zu wissen, dass jetzt alle über unsere Probleme Bescheid wissen“, sagt Pfahlkrug-Chefin Tina Steffens einen Tag nach der Ausstrahlung. „Wer gibt so etwas schon gerne zu? Als wir das im Fernsehen gesehen haben, sind schon ein paar Tränen gelaufen. Aber am Ende war es eine gute Entscheidung, die Kochprofis hierher zu holen.“ Die Stern-Köche Andi Schweiger, Frank Oehler und Christian Henze hätten ihr und ihrem Ehemann Jörn Steffens die Augen geöffnet – insbesondere, was den Umgang mit den Finanzen angeht.

Denn in Sachen Kalkulation gibt es beim Pfahlkrug große Defizite, das stellen die Kochprofis schnell fest. Der Mittagstisch mit Vorspeisen- und Dessertbüfett sei mit 6,50 Euro zum Beispiel deutlich zu günstig, um damit noch Geld zu verdienen. Das liegt unter anderem daran, dass Tina Steffens bislang immer nur mit dem Fleischpreis gerechnet hat, nicht aber mit den Ausgaben für Beilagen oder Gewürze. Auch die Personalkosten sind ein Problem. Und weil der junge Koch Klaas nur wenig Leidenschaft für seine Arbeit zeigt, raten die Kochprofis Tina Steffens dazu, ihn zu entlassen.

„Das war eine schwere Entscheidung“, sagt Steffens später. „Klaas hat noch bei meiner Mutter gelernt. Aber immer, wenn er auf eine Sache keine Lust hatte, habe ich das übernommen. Das konnte so nicht weitergehen. Ich war einfach zu gutmütig.“

Auch was das Essen betrifft, raten die Kochprofis Tina Steffens zu einer Veränderung. Die Küche soll frischer und moderner werden, um auch jüngere Gäste anzulocken. Denn der Pfahlkrug hat zwar treue Stammgäste. „Aber die sterben leider nach und nach weg“, sagt Steffens.

Jetzt ist es ein halbes Jahr her, seit die Kochprofis im Pfahlkrug waren. Steffens hat seitdem den Preis für den Mittagstisch um einen Euro angehoben, Aktionstage eingeführt, frischen Rotkohl und Burger auf die Karte gesetzt. Ihre Mutter Marion, für die der Pfahlkrug ihr Lebenswerk ist, war davon erst alles andere als begeistert. „Aber die Zeiten haben sich geändert und jetzt ist es auch für sie in Ordnung. Ein paar neue junge Gäste sind sogar schon gekommen“, erzählt Steffens. „Ich hoffe sehr, dass es durch den Beitrag noch mehr werden.Viele haben uns gar nicht auf dem Schirm, weil unser Restaurant abgelegen liegt.“

Drei Tage lang begleiteten die Kameras Tina und Jörn Steffen von 8 bis 24 Uhr. Eine harte und emotionale Zeit für die beiden. Und am Ende entschieden die Kochprofis sechs Wochen später noch ein zweites Mal in den Pfahlkrug zu kommen – es war einfach zu viel zu tun. Deshalb wird RTL II in der nächsten Woche eine zweite Folge über den Pfahlkrug zeigen.