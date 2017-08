Gastbeitrag : Per „Fiets“ durch die Niederlande

vergrößern 1 von 1 Foto: en 1 von 1

Elmshorn/Amsterdam | Da habe ich wieder mal nicht richtig zugehört! Statt beim Elmshorner Stadtradeln Kilometer zu sammeln, bin ich kurzentschlossen in eine Stadt geradelt, nach Amsterdam. In Lage Vuursche machte die amerikanische Musikerin Annie Keating Station auf ihrer Europatournee und die wollte ich für „Lottes Musiknacht“ engagieren. Also Zelt und Kocher eingepackt, mit der Bahn nach Bad Bentheim und rauf auf den Sattel. Gute 600 Kilometer durch das Fahrradland Nummer Eins – und diesen Rang kann den Niederlanden kein anderes Land abnehmen.

Ich habe mir einen „ Fietsenatlas“ gekauft, der mich sicher auf Traumstrecken von West nach Ost und von Ost nach West geführt hat. Was bei uns der ADFC ist, ist in den Niederlanden der ANBW. Das gesamte Land ist von Fahrradrouten durchzogen. Die Teilstrecken enden immer an nummerierten Knotenpunkten, an denen die nächsten Möglichkeiten ausgewiesen sind. Meist stehen hier auch Übersichtstafeln. Zusätzlich gibt es die sogenannten „Landeslijke Fietsrouten“, Fernrouten, die die ganzen Niederlanden durchziehen. Diese Routen sind allerdings für Genussradler, weil sie selten direkt verlaufen. Dafür wird man durch Naturschutzgebiete und an kulturellen Stätten vorbei geführt.

Wenn man auf diesen Routen unterwegs ist, hat man das Gefühl, als gäbe es in diesem Land gar keine Autos. Angeblich gibt es tatsächlich mehr Fahrräder als Einwohner, 18 Millionen. Und die werden genutzt. Das E-Bike hat nochmal für einen riesigen Aufschwung gesorgt. Und sollte man mal Probleme mit dem Rad haben, ruft man den ANBW an und es kommt ein Pannenservice.

In den Niederlanden wird schon jahrelang intensiv in Verkehrspolitik investiert, die das Fahrrad gleichberechtigt mit dem Auto berücksichtigt. Die Arbeit hat sich wirklich ausgezahlt und jeder einzelne Euro ist bestens investiert. Jedes Land, das Wert auf umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten legt, kann von den Niederlanden nur lernen. Und das gilt in der Stadt genauso wie auf dem Land. In dem wunderschönen Nationalpark Hoge Veluwe kann man sich zum Beispiel am Eingang ein Fahrrad nehmen und damit kostenlos den ganzen Tag den Park erkunden. Eine andere Besonderheit sind die „Müllreusen“ , die man oft an den Radwegen findet. Hier kann man treffsicher seinen Müll entsorgen. Mein treuer Reisebegleiter Billy Lottermann fand die Reusen allerdings doof.

Inzwischen gibt es auch Landstraßen, die Rot angepinselt sind und auf denen nicht das „Fietsen“ Gast ist, sondern das Auto. Klar gibt es auch hier „Klootzakken“, aber im Allgemeinen ist das Fahrradfahren in Holland sicher und das nicht nur, weil es relativ wenige Passabfahrten gibt, sondern weil es für fast jeden Holländer einfach dazu gehört und man aufeinander Rücksicht nimmt. Das würde ich mir bei uns auch wünschen. Vielleicht sollte ich wenigstens einmal auf meine Frau hören und beim „echten“ Stadtradeln teilnehmen um Zeichen zu setzen.

Dieser kleine Artikel soll das Stadtradeln natürlich auf keinen Fall abwerten. Ganz im Gegenteil, er soll zum Radeln motivieren. Und vielleicht sollten einige unserer Städteplaner auch mal eine kleine Tour durch die Niederlande machen.

PS: Zum Konzert von Annie Keating hat es Lotte übrigens geschafft. Gerne möchte die Künstlerin nach Elmshorn kommen. Derzeit laufen Gespräche zu Terminen.

von Rolf „Lotte“ Reinstrom

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:00 Uhr