Parkhaus für bis zu 200 Räder

von Christian Brameshuber

erstellt am 23.Sep.2017 | 17:36 Uhr

Klotzen nicht kleckern: Auf der Ostseite des Elmshorner Bahnhofs soll im kommenden Jahr ein Parkhaus für Fahrräder entstehen. Das hat die Politik am Donnerstagabend beschlossen. 100 sichere Abstellplätze für Räder hatte die Verwaltung vorgeschlagen. Doch das ist Elmshorns Politikern nicht genug. „Wir sollten gleich 200 Plätze bauen“, sagte Sven Hermann von den Grünen. Diesen Vorstoß unterstützte auch CDU-Fraktionschef Immo Neufeldt. „Das geht in die richtige Richtung.“

Elmshorn braucht im Umfeld des Bahnhofs ganz dringend Abstellmöglichkeiten für Räder. Denn die bestehende Fahrradgarage auf der Westseite des Bahnhofs ist komplett dicht, die Warteliste lang. Für das neue Fahrradparkhaus muss ein anderes Gebäude weichen. Der Holzkiosk im Bauerweg – vielen Elmshornern von früher als „Rabes Hotel“ bekannt“ – wird abgerissen. Das 1500 Quadratmeter große Grundstück hatte sich die Stadt 2013 für 55 000 Euro gesichert. Jetzt möchte sie es nutzen.

Das Parkhaus für Fahrräder ist Teil des Projektes Eselsbrücke, – Ziel ist ein Fahrrad-Brückenschlag vom Bahnhof ins Gewerbegebiet Grauer Esel – das vom Bund mit bis 70 Prozent der Kosten gefördert wird. Die Stadt hatte die Kosten für ein Parkhaus mit 100 Plätzen auf 120 000 Euro berechnet. 84 000 Euro würde die Stadt als Zuschuss erhalten.

Damit nicht genug. Die Stadt kann auch von einem Förderprogramm der NAH.SH profitieren. Sie bietet fertige Module für Fahrradstellplätze an und übernimmt für Elmshorn einen Teil der Planungskosten. Laut Ellen Unger vom Flächenmanagement sind auch doppelstöckige Module oder sogar eine spezielle Anfertigung für das Grundstück am Bauerweg denkbar. „Die Module sind auch erweiterbar“, sagte Unger.

„Rabes Hotel“: Die Stadt geht von Abrisskosten in Höhe von 26 500 Euro aus. Für Baumfällungen, die Einzäung und die Befestigung des Untergrunds fallen noch einmal Kosten in Höhe von zirka 35 000 Euro an.

„Der Standort am Bahnhof ist ideal “, betonte Andreas Hahn (CDU), Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, während der gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für kommunale Dienstleister. Auf Wunsch Neufeldts wird die Stadt prüfen, ob auch eine WC-Anlage beim neuen Fahrradparkhaus möglich ist. Eine Entscheidung soll im November fallen.

Am Bauerweg geht es aber nicht nur um Zweiräder. „An diesem Standort ist auch der Bau eines Park-and-Ride-Parkhauses möglich“, sagte Neufeldt. Das Grundstück direkt im Anschluss an das städtische befindet sich allerdings in Privatbesitz. Eine Einigung müsste erzielt und ein Investor gefunden werden.

Pendler-Stadt Elmshorn: Der Bahnhof ist inzwischen der drittgrößte im Land. Es braucht Parkplätze für Räder und Autos.