Schulhund Fly in der Grundschule Kölln-Reisiek

31. August 2019, 06:00 Uhr

Kölln-Reisiek | Rehbraunes kuschelweiches Fell, ein tiefer Blick aus dunklen Augen: In der Kölln-Reisieker Grundschule kommt niemand so einfach an Fly vorbei, ohne sie zu streicheln. Und das ist der Job, weswegen die Mischlingshündin auch in diesem Schuljahr wieder fünf Tage die Woche ihr Frauchen, Schulleiterin Dörte-Maren Friedrich in die Grundschule begleitet. Fly ist hier die Schulhündin, sozusagen die Pädagogin auf vier Pfoten.

Wie sie das wurde, ist kurz erzählt: Aus dem Tierheim kam die Hundedame in den Haushalt der Schulleiterin – und auch dort eroberte sie, wie Dörte-Maren Friedrich erzählt, sofort alle Menschenherzen. „Sie ist eine so liebe, ausgeglichene Hündin“, schwärmt ihre Besitzerin. „Das überträgt sich.“ Ob bei den täglichen Spaziergängen oder zuhause. Irgendwann dachte sich die Pädagogin, dass sie Fly auch mit zur Schule nehmen könnte. Flys erster Schulbesuch gestaltete sich dann auch für die Hündin und ihr Frauchen sehr entspannt. Fly inspizierte die Schule, suchte sich ein Plätzchen zum Ausruhen, störte niemanden und war dennoch plötzlich der Star der Schule. „Es ist fantastisch zu sehen, wie die wildesten Kinder plötzlich ganz sanft werden, wenn sie das Hundefell streicheln“, sagt Friedrich. So war dann schnell die Idee geboren, Fly professioneller in das Schulsystem als Schulhund einzubinden. „Ich hatte von der tiergestützten Pädagogik schon viel gehört“, so Dörte-Maren Friedrich, „und war begeistert von den Erfolgen, die dadurch erreicht werden.“ Doch ganz gleich, wie lieb der Hund ist, auf einen Einsatz in der Klasse muss er in einem speziellen Training vorbereitet werden. In Itzehoe fand Friedrich eine geeignete Ausbildungsstelle und seitdem gehen Fly und ihr Frauchen als Team einmal wöchentlich noch zur Schule.

Dass Fly in der Schule ihren Job machen kann, haben Schulrat, Elternschaft und mehrheitlich auch der Kölln Reisieker Gemeinderat in der Sitzung am 27. Juli befürwortet.

Tiergestützte Pädagogik gibt es im Kreis Pinneberg an mehreren Schulen. „Wir haben 25 zertifizierte Schulhunde im Einsatz“, sagt Anja Sylt, Schulrätin im Schulrat des Kreises Pinneberg. „Und es gab bisher keinerlei negative Vorfälle.“ Sylt ist begeisterte Verfechterin dieser Art der Lernhilfe und machte als ehemalige Schulleiterin mit eigenem Schulhund selbst gute Erfahrungen damit . Die Tiere gelten als Zaubermittel gegen nahezu alles, was dem Lernen im Wege steht: Hyperaktivität, Ängste, Sprachstörungen, Einsamkeit, Langeweile, Mobbing. „Ich erinnere mich an zwei Flüchtlingskinder. Traumatisiert. Durch den Umgang mit dem Hund lernten sie, wieder Gefühle zuzulassen und begannen auch wieder zu sprechen“, erzählt Anja Sylt.

Das Phänomen bestätigt auch Friedrich: „Mit Fly im täglichen Morgenkreis werden auch die hyperaktivsten Kinder geerdet.“ Manche Eltern fragten sich anfangs, ob ihre Kinder wirklich lesen und schreiben, wenn ihnen ein Hund um die Beine streicht. „Nur wenn sie ihn das erste Mal sehen, sind manche Kinder kaum zu bändigen“, sagt die Schulleiterin. „Danach sind die Schüler ruhiger, netter – und sie schaffen mehr. "

Im Gegensatz zu einem Therapiehund muss ein Schulhund nicht jede Minute exakt in einer ganz bestimmten Weise „funktionieren“. Er darf auch Tier sein mit Bedürfnissen: Er darf sich zurückziehen und eine Auszeit nehmen, darf schlafen oder kuscheln, er darf aber auch spielen und natürlich Gassi gehen.