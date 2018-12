Oper: Der Ring der Wagnerianer

Ein VHS-Kurs beschäftigt sich mit Richard Wagner

von shz.de

12. Dezember 2018, 17:36 Uhr

„Ich bin der deutscheste Mensch, ich bin der deutsche Geist“, gab einst der berühmte Komponist Richard Wagner von sich. Und so ungebrochen wie sein Ego, ist auch die Begeisterung für den Komponisten – auch noch 150 Jahre nach seinem Tod im Jahr 1883.

Ganz bescheiden wie er war, ließ er das Festspielhaus in Bayreuth errichten, das ausschließlich seine Werke in Szene setzte. Das ist bis heute unverändert – jedes Jahr flanieren die Bekannten und Unbekannten auf dem roten Teppich in Bayreuth in freudiger Erwartung auf eine „richtige“ Wagner-Oper. Fünf Stunden lang Musik pur.

Wagner und die Oper: Keiner anderen Gattung stand der Komponist näher. Er revolutionierte sie, er schuf musikdramatische Gesamtkonzepte: episch, bombastisch, groß. Er bediente sich an alten Sagen, an Stoffen der alten griechischen Tragödie. Bei Wagner war groß nie groß genug.

Und damit schuf er bei aller musikalischen Progressivität auch den Nährboden für nationalistische Bewegungen. Während des Nationalsozialismus wurde seine Musik beinahe zum Heiligtum erklärt, Wagner schlummerte dort schon längst unter der Erde. Die Nazis zeigten sich begeistert von dem „urdeutschen“ Komponisten. So verstand Wagner sich selbst, wie er es in zahlreichen Schriften niederschrieb und auch hier hätte das Prinzip „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ geholfen.

Wagner zu verstehen, in Gänze zu durchdringen – das ist fast unmöglich. Aber einige, die es versuchen, haben sich in Elmshorn versammelt. Der Kurs „Richard Wagner – Leben und Werk“, der in der VHS Elmshorn von Jürgen Melchert angeboten wird, widmet sich seit mehr als 30 Jahren dem Komponisten.

Und so paradox das klingen mag, die meisten Teilnehmer wurden durch ihre Wagner-Skepsis zu begeisterten Wagner-Liebhabern. So ging es auch Conny Gagliardi. Wagner sei nichts für sie, habe sie immer gedacht. Zu lang zu anstrengend. Aber sie stellte sich der Herausforderung. Und inzwischen sagt sie, dass eine fünf Stunden dauernde Wagner-Oper doch eigentlich viel zu kurz sei. „Wagners Opern sind wie ein guter Krimi“, da sind sich alle einig.

Auch Hella Matzen kam durch ihre Antipathie zu Wagner am Ende doch zu Wagner. „Wir haben Wagner eigentlich trotz zahlreicher Opernbesuche immer gemieden. Dann waren wir in Bayreuth eingeladen und es war schrecklich“, lacht sie. Aber auch Matzen und ihr Mann sagten sich, dass es das nicht gewesen sein konnte. Der Drang zu verstehen und zu durchdringen brachte auch sie in den Kurs, der sich mit dem Leben und Werk des deutschen Komponisten beschäftigt. Und Kursleiter Jürgen Melchert tut alles dafür, auf Wagner Spuren durch das große Dickicht zu führen. Zahlreiche Reisen unternahm der Elmshorner Wagner-Kreis bis jetzt: Dresden, Luzern, Würzburg, Paris, Leipzig, München.

Es geht neben Richard Wagner nämlich auch um das Schönste an der Musik: Sie mit anderen zu teilen. Zusammen in die Oper zu gehen, Theaterbesuche, über Musik sprechen und so Wagner peu à peu zu verstehen, das lieben die Teilnehmer an ihrem Kurs. Und Dozent Melchert versteht sein Handwerk bestens. Weg von langweiligen musikwissenschaftlichen Diskursen, sondern lebendig und vor allem nah an der Musik führt er die Wagnerianer durch Jahrzehnte an Opern und Musiken.

Und dass auch Wagner in seinem Leben zahlreiche Menschen beeinflussten, das interessiert auch die Teilnehmer brennend. „Das Hintergrundwissen, seine Beziehungen zu anderen Komponisten und Weggefährten – das ist das Interessante und das wird nie langweilig“, konstatiert Antje Karstens.

Die Liebe zu Wagner in Raum 103 der Volkshochschule ist deutlich spürbar. Die Faszination für einen Komponisten, der zahlreiche Komponistengenerationen nach ihm prägte, der aber auch aneckte, der es sich mit Nietzsche verscherzte (von Adorno mal ganz zu schweigen), der polarisierte, aber dessen Musik nicht mehr wegzudenken ist.