Ein Internetportal für Elmshorn : Online Stadtmarketing und Stadt starten einen „City Online Guide“

vergrößern 1 von 1 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 1

Elmshorn | Bis wann hat die Apotheke in der Königstraße am Sonnabend geöffnet – und wo bitte gibt es in Elmshorn den neuen Rucksack dieser angesagten Marke? Um solche Fragen zu klären, blieb den Elmshornern bislang nichts anderes übrig, als sich selbst auf den Weg zu machen – mit dem Risiko, dass die Apotheke um 16 Uhr bereits geschlossen und die Rucksackmarke in der Krückaustadt nirgendwo zu bekommen war.

Ab heute gehören solche Probleme der Vergangenheit an – vorausgesetzt, man besitzt einen Internetzugang. Die Arbeitsgemeinschaft Citymanagement, bestehend aus Vertretern von Stadt, Stadtmarketing und Wirtschaft, hat ein Internetportal unter dem Namen „City Online Guide“ entwickelt. Und das kann so einiges: Gibt der Nutzer die Internetadresse „www.city-elmshorn“ in den Browser seines Computers ein, sieht er als erstes eine große, bunte Karte von Elmshorns Innenstadt. Kleine, farbig markierte Rechtecke stehen für die 300 Geschäfte im Bereich zwischen Wedenkamp, Schulstraße, Flamweg und Bahnhof. Jedes einzelne kann angeklickt werden und bietet Informationen über die jeweiligen Läden – mit Foto, Adresse, Öffnungszeiten, Kontaktdaten und einer Kurzbeschreibung des Angebots. Für 120 bis 240 Euro können die Unternehmer ihren Eintrag auch noch um eine 360-Grad-Rundumsicht ihres Ladenlokals, einen Markenfinder und eine detaillierte Auflistung ihres Sortiments ergänzen. Alle Informationen kann das Stadtmarketing selbst verwalten und tagesaktuell aktualisieren – und zwar nicht nur für die computeroptimierte Internetseite, sondern zeitgleich für eine für Smartphone und Tablet optimierte Version. Eine echte technische Neuheit, wie Matthias Jähn von der ausführenden Firma SMP Media sagt.

„Wir haben erkannt, dass es für den stationären Einzelhandel immer wichtiger ist, auch im Internet präsent zu sein“, erklärt Stadtmarketing-Chefin Manuela Kase. Und Arbeitsgruppen-Mitglied Dirk Kehrhahn ergänzt: „Diese Plattform macht das Angebot in Elmshorn transparent. So findet man auch die kleinen Perlen, die zuvor eine Existenz im Verborgenen gefristet haben.“

Die Attraktivität einer Innenstadt, das stellten alle Mitglieder der Arbeitsgruppe heraus, hängt ganz stark von dem Angebot seiner Geschäfte ab. Leerstände hingegen machten auf die Besucher der Innenstadt einen schlechten Eindruck. Deshalb soll das neue Internetportal auch dazu dienen, gewerbliche Mietinteressenten auf Immobilienangebote in der Innenstadt aufmerksam zu machen. Sie können separat auf dem Stadtplan angeklickt werden und präsentieren sich komplett mit Grundriss, Mietpreis und den Kontaktdaten des Vermieters.

Die Kosten für das Online-Portal liegen jährlich bei 20.000 Euro , diese teilen sich die Stadt Elmshorn und das Stadtmarketing jeweils zur Hälfte. Klar, dass die Stadt da auch auf einen informativen Rahmen für die neue Webseite bestanden hat: Sehenswürdigkeiten wie die Weiße Villa oder der Wasserturm können im interaktiven Stadtplan angeklickt werden und bieten Informationen zu Nutzung und Geschichte. Außerdem führt die Seite sämtliche Parkplätze in der Krückaustadt samt Kosten auf und listet die aktuellen Baustellen in der Stadt auf.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:00 Uhr