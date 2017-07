„Oma“-Mord: Kripo gibt nicht auf

Ein Foto der mutmaßlichen Täterin hängt am Fenster der Elmshorner Bundespolizei. Sieben Jahre ist die Tat jetzt her. Aber die Polizei gibt nicht auf.

Es ist der 12. Februar 2010, als Ilse Baetcke (89) den falschen Menschen die Tür aufmacht. Zwei Frauen dringen in die Wohnung der Elmshornerin ein. Das Opfer wird bestohlen und misshandelt. Ein paar Tage später wird Ilse Baetcke sterben.

Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Die Täterinnen konnten nie ermittelt werden. Aber die Polizei hakt den Fall nicht ab und arbeiten weiter an der Aufklärung. Mittels eines Fahndungsplakates erhoffen sich die Ermittler neue Spuren im Fall Baetcke. Das Bild zeigt eine der mutmaßlichen Täterinnen, während sie mit Baetckes EC-Karte Bargeld abhebt. Es wurde von der Überwachungskamera der Sparkasse an der Königstraße aufgenommen.

Der Fall Baetckes wird bei den Ermittlungen als sogenannter „Cold Case“ behandelt. So nennt man Verfahren, bei denen die Ermittlungen zu keinem Ergebnis gekommen sind und bei denen auch Jahre nach dem Verbrechen nach den Tätern gesucht wird.

Immer wieder nehmen sich die Ermittler das Material vor, gehen sämtliche Spuren noch einmal durch und prüfen, ob sie an irgendeiner Stelle etwas übersehen haben könnten. In diesem Zusammenhang wurde auch das Fahndungsbild zum Fall Baetcke neu veröffentlicht. Die Polizei richtet sich an die Bevölkerung und fragt, ob sich irgendjemand an etwas erinnern kann.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau oder kann sich an Details erinnern, die mit dem Fall zu tun haben könnten? Weiterhin veröffentlicht wurden die Bilder verschiedener Schmuckstücke, die die Täterinnen aus Baetckes Wohnung gestohlen haben. Die Stücke sind bislang nicht wieder aufgetaucht. Seite 4



von Knuth Penaranda

erstellt am 25.Jul.2017 | 17:00 Uhr