Oktoberfest für Senioren

von Bernd Amsberg

08. Oktober 2018, 17:42 Uhr

Der Awo-Ortsverein Elmshorn lädt Senioren und Nachbarn herzlich zu sich in den Awo-Stadtteiltreffpunkt Klostersande am Mittelweg 49 ein. Am Donnerstag, 18. Oktober, findet von 14 bis 19 Uhr ein geselliges Oktoberfest statt, bei dem Musik und Spaßnicht zu kurz kommen sollen. Vom Grill gibt es neben dem obligatorischen Weißwürstchen auch Brezeln und Leberkäse. Im Preis von 8,50 Euro sind zudem Kaffee und Gebäck enthalten. Selbstverständlich wird zur Musik auch das Tanzbein geschwungen. Gäste in Dirndl oder Lederhose werden prämiert. Anmeldungen nehmen Klaus-Ulrich Sembill, Karl Heinz Hildebrand und Anke Hellberg im Awo-Stadtteiltreffpunkt Klostersande entgegen oder telefonisch unter (0 41 21) 6 20 77.