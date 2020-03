Öffentliches Leben steht still

Avatar_shz von Knuth Penaranda

17. März 2020, 14:04 Uhr

Barmstedt | Die Verunsicherung ist nach wie vor groß. Viele fragen sich: Finden zurzeit überhaupt noch Veranstaltungen statt? Die Antwort: Grundsätzlich nicht. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat wegen der Coronakrise per Erlass alle öffentlichen Veranstaltungen im nördlichsten Bundesland bis auf weiteres untersagt. Das öffentliche Leben steht still. Eine gute Nachricht für alle Nutzer der Stadtbücherei in Barmstedt: Für ausgeliehene Medien fallen keine Versäumnisgebühren an.