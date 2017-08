Odyssee einer Brieftaube

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Eine Zeitlang sah es so aus, als sollte der Elmshorner Taubenzüchter Gerhard Decken seine einjährige Brieftaube mit der Nummer 1069, die Anfang Juni im polnischen Kalisz von der Bildfläche verschwand, nicht wiedersehen. Doch am Sonntag brachte sie der Raa-Besenbeker Dierk Paulsen freudestrahlend in einem Karton zurück. Natürlich öffnete Decken sofort den Karton, nahm seine Taube, die wohlauf war, in die Hand, und streichelte sie: Die Beiden waren wieder vereint. Als er sie wenig später in den Taubenschlag brachte, flog die Taube sofort auf ihren Platz, wo sie zufrieden gurrte. Daheim ist daheim.

Die Geschichte, in der so viele Zufälle eine Rolle spielten, begann, wie bereits erwähnt, im polnischen Kalisz, das 414 Kilometer entfernt von Elmshorn liegt. Dorthin hatte sie – gemeinsam mit vielen anderen Tauben – ein Kabinenexpress mit Anhänger gebracht. „Wir haben einen Preisflug veranstaltet. In Polen sollten die Tiere aufgelassen werden“, erzählt Decken. Von den 26 Tauben, mit denen er vertreten war, verschwanden mehrere; die meisten tauchten aber wieder auf. Nur Taube Nummer 1069 kehrte nicht zurück. Es gingen zwei Tage ins Land, als er einen Anruf aus Nordrhein-Westfalen, genauer: Werne erhielt. Am Apparat war Werner Grobien, der ihm mitteilte, dass ihm die vermisste Taube zugeflogen war. Sie sei leicht verletzt und erschöpft. Natürlich freute sich Decken über die gute Nachricht. Er bat den Anrufer, „1069“ zu pflegen und ihr dann Freiflug zu geben. Dies versuchte Grobien nach einiger Zeit auch – fernab von Werne, doch der Elmshorner Vogel blieb bei ihm: Es war nichts zu machen.

Nun kam der Zufall ins Spiel, der der Geschichte eine entscheidende Wendung verlieh. Grobien fragte eines Tages einen Bekannten, mit dem er ein lockeres „Tresengespräch“ führte, ob er nicht jemanden kenne, der aus der Krückaumetropole komme. Ihm sei eine Taube zugeflogen, die einem Elmshorner gehöre. Die spontane Antwort des Bekannten: „Ja, dort am Tisch sitzt er.“

Es handelte sich um Dierk Paulsen, der 13 Jahre lang in Werne gelebt hatte und dort nach wie vor dem örtlichen Sportverein Werner SC und dem Bürgerschützenverein angehört. „Ich habe dort am Schützenfest teilgenommen“, so der 70-Jährige, der inzwischen seit 28 Jahren mit seiner Familie in Raa-Besenbek lebt. Er erinnert sich gut an das Gespräch mit Grobien, dem er abschließend versprach, bei seinem nächsten Besuch in Werne die Taube mitzunehmen – wenn die Adresse des Elmshorner Taubenbesitzers eindeutig geklärt sei.

Dies erwies sich jedoch als schwierig, da die Telefonnummer, die ihm Grobien mitgegeben hatte, nicht ganz korrekt war. Doch schließlich fand er mit Hilfe des Internets die Adresse heraus. Der Name „Gerhard Decken“ kam ihm bekannt vor, und beim Telefonat mit ihm stellte sich schnell heraus, dass beide Ehrenmitglieder beim FTSV Fortuna sind: Die Welt ist klein.

Ein so genanntes Kompanieschießen führte Paulsen am Wochenende nach Werne, von wo er Taube 1069 mitbrachte. Ende gut, alles gut. Gerhard Decken züchtet bereits seit 50 Jahren Tauben – „mit mehr oder weniger Erfolg“, wie er formuliert. Ihn reizen besonders die Preisfliegen sowie die züchterischen Herausforderungen.