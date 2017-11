Nass in Elmshorn : Nur Augen für sein Handy: Mann nach Sturz in Fluss im Krankenhaus

von Sönke Schierer

erstellt am 13.Nov.2017 | 11:06 Uhr

Elmshorn | In Elmshorn ist einem Mann aus dem Kreis Pinneberg sein Handy zum nassen Verhängnis geworden. Als der 36-Jährige am vergangenen Sonnabend morgens um 03:19 Uhr am Südufer in Elmshorn zu Fuß auf dem Weg nachhause war, widmete er seine gesamte Aufmerksamkeit seinem Mobiltelefon. Dabei merkte er nicht, dass er sich geradewegs auf die Krückau zu bewegte.

Noch immer voll auf das Display konzentriert, stürzte er schließlich in den Fluss, der zum Glück nicht viel Wasser führte. Herbeigerufene Beamte konnten den Mann von einer schlickigen Stelle aus zu einer Leiter lotsen. Von dort aus konnte er wieder an das Ufer gelangen.

Ernsthafte Verletzungen zog sich der durchnässte Mann nicht zu. Er wurde aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung und medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Was genau den Mann so ablenkte, ist nicht bekannt. Sein Handy ist leider auch futsch, das befindet sich jetzt in der Krückau.

