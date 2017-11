Nicht schön, aber erfolgreich

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Michael Bunk

erstellt am 12.Nov.2017

Den Nachweis der Klassentauglichkeit blieben in Tornesch beide Mannschaften schuldig. Einen verdienten Sieger gab es aber dennoch. Die Handballfrauen des TuS Esingen schafften es durch das 19:18 (8:9) gegen den TSV Altenholz, den Anschluss ans Mittelfeld der Oberliga Hamburg/SH herzustellen, obwohl mit Anna-Cathleen Theel eine zentrale Spielerin für Abwehr und Angriff nicht einsatzfähig war. „Wie lange sie ausfallen wird, weiß ich erst, wenn sie beim Arzt war“, sagte Trainer Patrick Kohl, der nun hofft, dass ihr Zeigefinger nicht gebrochen ist.

Dass es letztlich für den Aufsteiger zum glücklichen zweiten Saisonsieg reichte, hatte im wesentlichen zwei Gründe. Zum einen steigerte sich die 6:0-Deckung im Verlauf der Partie. Es wurde im Zweikampf energischer zu Werke gegangen und die Anspiele zum Kreis konnten überwiegend verhindert werden. Zum anderen fand Svenja Rix-Müller im zweiten Durchgang ihren Wurf-Rhythmus und war in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Ohne ihre Leistung hätte die Steigerung in der Defensive kaum noch die Wende im Spiel gebracht.

Zwar hatte Esingen den Rückstand durch Nane Hauschildt – wie schon mit dem Pausensignal (8:9) – beim 12:13 zum zweiten Mal auf ein Tor verkürzt, wenig später aber war Altenholz durch ihre Beste, Lena Lyke (9/5), wieder auf 15:12 (42. Minute) davon gezogen. „Svenja Rix-Müller hat dann Verantwortung übernommen“, hob Trainer Kohl die Leistung seiner Rückraumspielerin hervor, die in der Folge viermal getroffen hatte und auch das Siegtor zum 19:18 markierte. Obwohl Carina Büchel ähnlich schwach begann wie Rix-Müller, kam die Linkshänderin auf Rechtsaußen zu vier Toren. Wenig machte Esingen aus der offensiven Deckung gegen Katharina Schmidt. In die große Lücke am Kreis stießen weder Kreisläuferin Marike Pletz noch die Linksaußen. So war man am Ende auch auf das Glück angewiesen, denn Lyke verpasste den Ausgleich, weil sie ihren sechsten Siebenmeter an die Latte warf.