Neues Leben in alten Hallen

Zwischennutzung soll schnell realisiert werden / Mehrere Investoren sind wieder abgesprungen

von Knuth Penaranda

19. April 2018, 15:52 Uhr

Zusätzliche Stühle werden geholt. Die Elmshorner stehen bis in die Zelteingänge dicht gedrängt. Es ist heiß, ein bisschen stickig. Eine gewisse Spannung liegt in der Luft, als EN-Moderator Knuth Penaranda seine erste Frage an Frank Sachau richtet. Was sagt der Teppich-Kibek-Chef, der Eigentümer der gewaltigen Industriebrache, die mitten im Herzen des Sanierungsgebietes Krückau/Vormstegen das Bild prägt, zur Zukunft seiner Immobilie. Sachau, die Hemdsärmel hochgekrempelt, ist sichtlich froh, sich auf diesem Podium, in diesem Zelt, öffentlich äußern zu können. „Die Arbeit des Freundeskreis Knechtsche Hallen verdient höchsten Respekt, und sie wird von Erfolg gekrönt sein. Wir werden eine sinnvolle Nutzung finden, so dass die historischen Gebäude erhalten werden können.“ Spontaner Beifall. „Will der sich jetzt als Retter der Hallen aufspielen“, zischt eine Besucherin in der dritten Reihe. Sachau überrascht – positiv. „Uns sitzt die Zeit im Nacken, wenn wir die Gebäude noch retten wollen“, sagt Sachau. Zweimal betonte er, dass hinter den Kulissen kein Millionen-Poker stattgefunden habe.

Zwischennutzung: Dieses Wort wird zum Ankerpunkt, an dem sich alle Verantwortlichen festhalten können. Sachau würde dem Freundeskreis „das ganze Haus geben“, wenn die Genehmigungsfragen geklärt seien. Eine Belebung der Knechtschen Hallen sei in seinem Interesse. Bürgermeister Volker Hatje sichert zu, Lösungen zu finden, wenn die Ideen für Veranstaltungen auf dem Tisch liegen. „Aber auch für eine Zwischennutzung werden Investitionen nötig sein“, sagte Hatje.

Endlich wieder Leben in den Knechtschen Hallen: Das ist genau das, was sich Jens Jähne, Vorsitzender des Freundeskreises wünscht. „Ich will nicht in einer Retorten-Innenstadt leben. Sie muss unverwechselbar sein. Wir müssen der industriellen Geschichte Elmshorns Rechnung tragen.“

Die Begeisterung des Bremer Stadtplaners Thomas Lecke-Lopotta wirkt regelrecht ansteckend. „Von der Entwicklung der Hallen kann ein Impuls für ganz Elmshorn ausgehen.“ Mittelstädte mit Kreativität und Urbanität würden Menschen und Unternehmen anlocken.

Bei aller Euphorie wurde aber auch klar, dass in der Vergangenheit längst nicht alles glatt gelaufen ist zwischen Stadt und Eigentümer. Erst habe die Stadt kaufen wollen, dann wieder nicht, jetzt wieder ja. Andreas Hahn (CDU) machte deutlich, dass Sachau auch an einen Investor verkaufen oder in die Hallen selbst investieren könnte. „Aber einen großflächigen Einzelhandel schließt das Einzelhandelsgutachten dort aus.“ Das war bisher eine Option für eine wirtschaftliche Nutzung. Fakt ist auch: Den Verkaufspreis der Gebäude hat der Gutachterausschuss des Kreises festgelegt, da es sich um ein Sanierungsbebiet handelt. Hahn: „Da gibt es keinen Verhandlungsspielraum.“

Klar wurde auch, dass die klassische Investorensuche schwierig ist. Fünf Ineressenten hatte Sachau präsentiert – ohne Erfolg. „Die Bedingungen sind zu schwierig, um eine schwarze Null zu schreiben“, sagt der Teppich-Kibek-Chef.

Auch Hatje hatte einen Investor aus Hamburg an der Hand – und hat ihn wieder verloren. „Die baulichen Herausforderungen sind immens. Um wirtschaftlich zu sein, hätten wir die Hallen für Null Euro übergeben müssen.“

Die Finanzierung: Jähne fragt ins Publikum, wer sich mit Geld am Erhalt der Hallen beteiligen würde. Viel Hände gehen in die Höhe.