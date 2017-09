Neuer Rechner für Umzugskosten

vergrößern 1 von 1 Foto: Amsberg 1 von 1

von Bernd Amsberg

erstellt am 13.Sep.2017 | 10:27 Uhr

Ein klassischer Fall: Eine Familie muss umziehen, weil Vater oder Mutter einen neuen Arbeitsplatz bekommen haben. Aber wohin? Eine Frage, die aufgrund der seit Jahren in die Höhe schnellenden Kosten für Mieten und Immobilien nicht einfach zu beantworten ist. Vor allem: Das, was auf den ersten Blick die günstigste Variante ist, kann sich auf den zweiten sogar als die teuerste erweisen. Eine neue und gute Hilfe bei der Entscheidungsfindung bietet deshalb der Wohn- und Mobilitätskostenrechner, kurz WoMo genannt.

Initiator des WoMo sind die Metropolregion Hamburg und der HVV. Die Annahme, dass das Wohnen in einer eher dünn besiedelten ländlichen Region günstiger ist, als in einer Stadt, sei grundsätzlich richtig, so Tobias Kuckuck vom Team Regionalplanung und Europa der Kreisverwaltung. Würden allerdings die anfallenden Fahrkosten hinzugerechnet, sei das keineswegs in jedem Fall so eindeutig. Nämlich dann nicht, wenn die Familie mangels schlechter ÖPNV-Anbindung des neuen Domizils beispielsweise zwei Autos benötige. „Der Rechner kann bei der Entscheidung helfen. Wir wollen damit die Kosten für die Familien transparent machen, damit sie nicht in eine Kostenfalle tappen“, so Kuckuck.

Der WoMo kann mit wenigen Eingaben oder mit detaillierten individuellen Einstellungen genutzt werden. Für einen Kurzüberblick reichen Angaben zur Haushaltsgröße, zu möglichen Wohnstandorten, zum Arbeitsort und zu gewünschten Verkehrsmitteln. Dabei werden die weiteren für die Berechnung der Kosten wesentlichen Daten aus der Datenbank ermittelt.

Alternativ können Werte wie konkrete Mietpreise, Heiz- und Stromkosten und Kraftstoffverbrauch des eigenen Pkw individuell eingegeben werden. Auch Vergleiche zwischen mehreren Standorten sind möglich. Die Nutzer erhalten standortbezogene oder vergleichende Informationen zu ihren Wohn- und Mobilitätskosten und zur Co2--Bilanz. Zusätzlich gibt es Informationen zum Zeitaufwand fürs Pendeln mit verschiedenen Verkehrsmitteln, beispielsweise Auto oder ÖPNV, aber auch die Dauer des Fußwegs wird errechnet.

„Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse der Menschen und unterschiedliche Kosten. Die werden anhand von seriösen Modellrechnungen ermittelt“, erläuterte Matthias Winkler, Projektleiter beim HVV.

Bei einem konstruierten Beispiel (Vater arbeitet in Wedel, Mutter in Hittfeld, wo können sie am günstigtsten wohnen?) stellte sich schnell heraus, dass es durchaus gravierende Unterschiede gibt. Bei alleiniger Betrachtung der Kosten für Wohnung und Mobilität, war von drei eingegeben Varianten ein Umzug nach Uetersen deutlich günstiger als ein Umzug nach Quickborn oder Hittfeld.

„Geboten wird ein großer Entscheidungskomplex für die Familien“, findet Verkehrsplaner Claudius Mozer. Aus seiner Sicht ist der WoMo auch ein gutes Marketinginstrument für den ÖPNV, denn dessen Nutzung ist in der Regel die preisgünstigere Variante, um vom Wohn- zum Arbeitsort zu gelangen. Und im Kreis Pinneberg ist der ÖPNV laut Mozer jetzt schon „hervorragend“ und wird zudem noch „ständig verbessert“. Matthias Winkler vom HVV hob hervor, dass der WoMo die CO2--Bilanz berücksichtigt.

Für Helmut Ahrens (CDU), Vorsitzender des Ausschussess für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr des Kreistags, ist der Rechner ein weiterer Schritt für die Verbesserung des Verkehrsbereichs im Kreis Pinneberg.

Im WoMo berücksichtigt wurden die Gemeinden der vier schleswig-holsteinischen sowie der der drei niedersächsischen Landkreise der Metropolregion und natürlich Hamburg.

Sorgen, dass die WoMo-Daten im Laufe der Zeit veralten, kann Winkler zerstreuen: „Die werden einmal im Jahr aktualisiert.“ Persönliche Daten werden nicht gespeichert, verspricht er. „Da sind wir sehr rigide vorgegangen. Klare Kante beim Datenschutz.“ Wer das, was er im WoMo ermittelt hat, zurücklegen will, hat allerdings die Möglichkeit, eine PDF-Datei anzulegen.

> Der Kostenrechner ist unter www.womorechner.de im Internet zu finden.