Neuer Gegner für den SC Rist

Nachdem das Schiedsgericht die Berufung der BG Karlsruhe bezüglich der Nicht-Lizenzerteilung für die ProB zurückgewiesen hat, gibt es in der Staffel Nord der 2. Basketball-Bundesliga einen neuen Gegner für den SC Rist Wedel. Der RSV Eintracht Stahnsdorf rückt als Ersatz in die Nord-Staffel nach. Die Iserlohn Kangaroos wechseln dafür in den Süden. Bekanntschaft mit den Stahnsdorfern machen die Wedeler gleich in ihrem ersten Heimspiel am 1. Oktober um 17 Uhr in der Steinberghalle.

von Kornelius Krüger

erstellt am 26.Jul.2017 | 11:01 Uhr