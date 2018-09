Neue Prioritäten für den Stadtumbau

Elmshorn baut zunächst Haus der Technik in Eigenregie zu Ende

von Christian Brameshuber

21. September 2018, 17:38 Uhr

Zu viele Großprojekte gleichzeitig in der Pipeline: Keine Frage, beim Millionen-Projekt Stadtumbau West hat sich die Stadt gehörig verzettelt. Jetzt werden neue, klare Prioritäten gesetzt, um schneller und vor allem besser voranzukommen. Im Stadtumbauausschuss wurde am Mittwochabend beschlossen, zunächst das Haus der Technik zu Ende zu bauen. In der aufgestellten Prioritätenliste folgen dann das neue Rathaus und der Umbau der Markthalle.

Zudem hat die Politik entschieden, dass die Stadt das Haus der Technik in Eigenregie zu Ende bauen wird. Eine Aufgabe für das Gebäudemanagement. Die Suche nach einem neuen Investor – der alte war überraschend abgesprungen –, der das erste und zweite Obergeschoss bauen sollte, wird somit eingestellt. Damit muss die Stadt auch die Kosten für das komplette Gebäude tragen.



Salto rückwärts bei der Markthalle





Laut Bürgermeister Volker Hatje wird zunächst die Stadtverwaltung die kompletten Räumlichkeiten in dem Pumpenhaus nutzen – zumindest bis das neue Rathaus zur Verfügung steht. Mit der Fertigstellung des Technikhauses wird allerdings erst 2021 gerechnet. Allein die neuen Planungen würden fast ein Jahr in Anspruch nehmen.

Erst das Rathaus, dann die Markthalle: Diese Entscheidung ist wahrlich ein kompletter Salto rückwärts. Der Umbau der Markthalle war Anfang des Jahres extra vorgezogen worden. Da sollte Tempo rein, um eine befürchtete zeitliche Kollision mit der Großbaustelle Rathaus unter allen Umständen zu vermeiden. Doch über eine künftige Nutzung der Markthalle konnte sich die Politik über Monate nicht einigen. Den „Pitzer-Turm“ des Grünen Matthias Pitzer, der eine externe Erschließung des historischen Gebäudes auf dem Buttermarkt ermöglicht hätte, hatte die Denkmalschutzbehörde – die EN berichteten – rigoros abgelehnt.

Die Markthalle wird in der Priorität nach hinten gesetzt. „Bis Januar 2019 soll uns die Verwaltung aber Vorschläge unterbreiten, wie eine denkmalgerechte Sanierung der Markthalle aussehen kann“, betont Dörte Köhne-Seiffert (SPD), Vorsitzende des Stadtumbauausschusses. „Die bisher erarbeiteten Nutzungskonzepte werden wir noch benötigen – nur etwas später.“ Die Stadt möchte in Kooperation mit der Denkmalschutzbehörde Lösungen finden. Zuletzt standen die Zeichen eher auf Konfrontation. Denn es gab viele Politiker, die eine äußere Erschließung der Markthalle unter allen Umständen durchsetzen wollten.

Mit der neuen Prioritätenliste folgt die Politik einem Vorstoß der Verwaltungsspitze. Für die Marktbeschicker und Besucher ändert sich so schnell also nichts. „Auch die Speeldeel kann somit im Gebäude bleiben“, betont Hatje.

Elmshorns Stadtumbau: Wichtige Stellschrauben wurden jetzt noch einmal neu justiert.