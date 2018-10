Neue Fahrzeughalle für 320 000 Euro

Gebäude offiziell an die Freiwillige Feuerwehr Raa-Besenbek übergeben Raa-Besenbek Zwölf Monate hat es gedauert. Jetzt ist die neue Fahrzeughalle offiziell an die Freiwillige Feuerwehr Raa-Besenbek übergeben worden. Die Erweiterung war notwendig geworden, weil das alte Gerätehaus nicht mehr den Anforderungen der Feuerwehr-Unfallkasse entsprach. 320 000 Euro wurden in das Gebäude investiert. Als vor 60 Jahren die Gemeinde an der Dorfstraße in Raa-Besenbek für die Feuerwehr ein Gerätehaus errichtet hatte, reichte eine kleine Garage aus Backstein vollkommen aus. Damals hatte das Gerätehaus weder fließend Wasser, noch einen eigenen Stromanschluss. Den Strom bezogen die Blauröcke vom Nachbarhof, geheizt wurde mit Kohle. Erst mit der Anschaffung des jetzigen Fahrzeuges Anfang des Jahrtausends wurde das Gerätehaus modernisiert. Doch es entsprach dennoch nicht den strengen Vorgaben der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse. Nach einer entsprechenden Prüfung durch die Unfallkasse hatte die Gemeinde daher 2016 beschlossen, das Gerätehaus zu erweitern und eine komplett neue Fahrzeughalle zu errichten. In der neuen Halle finden sowohl das Staffellöschfahrzeug wie auch ein Anhänger ausreichend Platz. Die Feuerwehrmänner- und -frauen der Raa-Besenbeker Wehr können zudem jetzt ohne Probleme in ihr Fahrzeug einsteigen und durch ein Tor auf der Rückseite der Halle, den Löschwagen mitsamt dem Anhänger sicher wieder einparken. Das Gerätehaus verfügt zudem über getrennte Toiletten für Männer und Frauen sowie eine Dusche. Im kommenden Jahr erhält die Wache noch einen Glasfaseranschluss. In der alten Fahrzeughalle aus den 1950er-Jahren ist ein Abstell- und ein Schulungsraum entstanden. Dort, wo früher das Rolltor war, sorgen jetzt Panoramafenster für eine angenehme Atmosphäre. In den kommenden Monaten will die Wehr den Schulungsraum noch weiter ausbauen. „Ich denke, wir können wirklich stolz auf unser neues Gerätehaus sein“, sagte Raa-Besenbeks Wehrführer Rolf Kahlke bei dem Festakt und dankte der Gemeinde für das hohe Vertrauen in die Feuerwehr und den Fachausschuss, der den Bau geplant hatte. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Stefan Mohr lobte in seinem Grußwort ebenfalls die Gemeinde und unterstrich die Bedeutung von modernem Equipment für die Motivation der aktiven Feuerwehrleute sowie bei der Nachwuchsgewinnung. Auch Amtsvorsteher Thorsten Rockel unterstrich die Notwendigkeit, in die Feuerwehr zu investieren. Gut ein Jahr ist vom Baubeginn bis zur Einweihungsfeier vergangenen. Das schlechte Wetter hatte insbesondere im Herbst vergangenen Jahres und im Winter die Bauarbeiten verzögert. Umso mehr freute sich Bürgermeister Norman Sternberg, dass die Kosten im veranschlagten Rahmen von 320 000 Euro geblieben sind. Im Anschluss an die Einweihung hatte die Feuerwehr zu einem Tag der offenen Tür eingeladen – und mehr als 100 Interessierte waren gekommen. Höhepunkt des Festes war eine Löschübung der Jugendfeuerwehr Siethwende, die vor den Augen der Besucher ein kleines Holzhaus auf der Wiese vor der neuen Halle ablöschte. en

von shz.de

17. Oktober 2018, 17:58 Uhr

Raa-Besenbek Etwa ein Jahr nach Baubeginn ist am Sonnabend die neue Fahrzeughalle offiziell an die Freiwillige Feuerwehr Raa-Besenbek übergeben worden. Die Erweiterung war notwendig geworden, weil das alte Gerätehaus nicht mehr den Anforderungen der Feuerwehr-Unfallkasse entsprach.

Als vor 60 Jahren die Gemeinde an der Dorfstraße in Raa-Besenbek für die Feuerwehr ein Gerätehaus errichtet hatte, reichte eine kleine Garage aus Backstein vollkommen aus. Damals hatte das Gerätehaus weder fließend Wasser, noch einen eigenen Stromanschluss. Den Strom bezogen die Blauröcke vom Nachbarhof, geheizt wurde mit Kohle. Erst mit der Anschaffung des jetzigen Fahrzeuges Anfang des Jahrtausends wurde das Gerätehaus modernisiert. Doch es entsprach dennoch nicht den strengen Vorgaben der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse. Nach einer entsprechenden Prüfung durch die HFUK hatte die Gemeinde daher 2016 beschlossen, das Gerätehaus zu erweitern und eine komplett neu Fahrzeughalle zu errichten.

In der neuen Halle, die am Sonnabend offiziell von der Gemeinde an die Feuerwehr übergeben worden ist, finden sowohl das Staffellöschfahrzeug wie auch ein Anhänger ausreichend Platz. Die Feuerwehrmänner- und -frauen der Raa-Besenbeker Wehr können zudem jetzt ohne Probleme in ihr Fahrzeug einsteigen und durch ein Tor auf der Rückseite der Halle, den Löschwagen mitsamt dem Anhänger sicher wieder einparken. Das Gerätehaus verfügt zudem über getrennte Toiletten für Männer und Frauen sowie eine Dusche. Im kommenden Jahr erhält die Wache noch einen Glasfaseranschluss. In der alten Fahrzeughalle aus den 1950er-Jahren ist ein Abstell- und ein Schulungsraum entstanden. Dort wo früher das Rolltor war, sorgen jetzt Panoramafenster für eine angenehme Atmosphäre. In den kommenden Monaten will die Wehr den Schulungsraum noch weiter ausbauen.

„Ich denke, wir können wirklich stolz auf unser neues Gerätehaus sein“, sagte Raa-Besenbeks Wehrführer Rolf Kahlke bei dem Festakt und dankte der Gemeinde für das hohe Vertrauen in die Feuerwehr und den Fachausschuss, der der Bau geplant hatte.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Stefan Mohr lobte in seinem Grußwort ebenfalls die Gemeinde und unterstrich die Bedeutung von modernem Equipment für die Motivation der aktiven Feuerwehrleute sowie bei der Nachwuchsgewinnung. Auch Amtsvorsteher Thorsten Rockel unterstrich die Notwendigkeit, in die Feuerwehr zu investieren.

Gut ein Jahr ist vom Baubeginn bis zur Einweihungsfeier jetzt vergangenen. Das schlechte Wetter hatte insbesondere im Herbst vergangenen Jahres und im Winter die Bauarbeiten verzögert. Umso mehr freute sich Bürgermeister Norman Sternberg, dass die Kosten im veranschlagten Rahmen von 320.000 Euro geblieben sind.

Im Anschluss an die offizielle Einweihung hatte die Feuerwehr Raa-Besenbek zu einem Tag der offenen Tür in das erweiterte Gerätehaus eingeladen und mehr als 100 Interessierte aus der Gemeinde und darüber hinaus waren gekommen. Höhepunkt des Festes bei bestem Herbstwetter war eine Löschübung der Jugendfeuerwehr Siethwende, die vor den Augen der vielen Besucher ein kleines Holzhaus auf der Wiese vor der neuen Halle ablöschte.