Neidenberger rettet das Remis

von Kornelius Krüger

19. April 2018, 11:04 Uhr

Etwas peinlich war es Kim Neidenberger schon, dass ausgerechnet er es war, der als spielender Trainer des FC Elmshorn II acht Minuten vor dem Abpfiff mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde. Erst ein Foul, dann ein taktisches Handspiel – „sonst wäre der Gegner wohl durch gewesen“, gab Neidenberger zu. Damit war er zwar kein Vorbild in Sachen „Fairplay“, rettete seiner Elf aber womöglich einen Punkt. Im Nachholspiel der Kreisklasse A 5 beim SC Egenbüttel III fanden die Elmshorner zunächst nicht ins Spiel, gerieten nach vier Minuten in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel machte es der FCE II besser, glich durch Florian Hänel per Elfmeter aus.