Nadel, Faden, Klönschnack

Nach fast 50 Jahren: Elmshorner Handarbeitskreis löst sich auf

von Knuth Penaranda

25. April 2018, 15:57 Uhr

Wie wird eine Hose richtig gesäumt, wie ein Rock oder ein Kleid genäht und was muss beim Einsetzen eines Reißverschlusses beachtet werden? Als in der 1971 gegründeten Mütterschule in Elmshorn, der späteren Familienbildungsstätte, Anfang der 1970er Jahre ein Nähkurs angeboten wurde, war dieser schnell ausgebucht. Zwölf junge Frauen wollten unter Anleitung von der Schneiderin Lisa Stoldt lernen, wie es richtig geht.

„Wir haben in dieser Zeit eigentlich alles genäht, was man sich vorstellen konnte. Jacken, Röcke, Kostüme, Kleider, Hosen, Kinderbekleidung und auch Abendkleider“, erinnert sich Renate Thomsen. Mit viel Liebe zum Detail half Lisa Stoldt ihren Schülerinnen beim Zuschneiden, Abstecken und gab jede Menge Tipps. „Zweimal durften wir unsere Kreationen sogar auf Modenschauen präsentieren, das war schon toll“, sagt Thomsen weiter. Fast 30 Jahre lang leitete Lisa Stoldt den Kurs. Und über die Jahre waren immer dieselben Teilnehmerinnen dabei. „Dann hörte unsere Schneiderin auf. Aber auf unsere wöchentlichen Treffen wollten wir nicht verzichten. Deshalb haben wir als Handarbeitskreis weiter gemacht“, erzählt Renate Thomsen, die von da an die Organisation in die Hand nahm und dafür sorgte, dass zum Beispiel der Kursraum der Familienbildungsstätte angemietet wurde.

Doch nun ist endgültig Schluss. Nach gut 45 Jahren löst sich der Kreis auf. Von den ursprünglich zwölf Teilnehmerinnen sind nur noch sieben dabei. „In den letzten Jahren haben wir eigentlich nur noch gemütlich zusammengesessen, etwas gestrickt oder gestickt und Kaffee getrunken und Kuchen gegessen“, sagt Thomsen. Und den gemütlichen Klönschnack wollen die verbliebenen sieben Damen auch nicht aufgeben. Es wird sich fortan in einem Café getroffen.