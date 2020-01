Nachwuchsförderung im Schaufenster

Avatar_shz von Michael Bunk

08. Januar 2020, 16:16 Uhr

Elmshorn | Die Fritz-Thiedemann-Halle an der Westerstraße ist an diesem Wochenende (17.-19. Januar) Schauplatz des Nord-Cups. Für diesen liegen in 16 Prüfungen 523 Meldungen vor – gestaffelt nach Leistungsstufen in den verschiedenen Altersklassen Junge Reiter (bis 21 Jahre), Junioren (bis 18 Jahre), Ponyreiter (bis 16 Jahre) und die Eingangsstufe für die Jüngsten. Es werden verschiedene Wanderehrenpreise vergeben.

Der Nord-Cup versteht sich als eine Veranstaltung, die mehr als ein reines Turnier ist. So stellt das Athleticum der Uni-Klinik Eppendorf das Thema Reiterfitness vor. Dazu gibt es auch praktische Übungen zum Mitmachen. Schirmherr des Wochenendes ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Passend dazu gibt die Landesregierung den Ehrenpreis für die Pony-Jugendförderung, einer Springprüfung der Klasse A** mit Stechen. Höhepunkt und Abschluss ist am Sonntag gegen 16 Uhr die HS Züchter/Eigentümer Challenge mit einem Springen der Klasse SÜ.