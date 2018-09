Nachspielzeit: Torhüter köpft den Ausgleich

von Kornelius Krüger

18. September 2018, 10:05 Uhr

Der erste Punkt ist unter Dach und Fach, doch des 4:4 (1:1) auswärts gegen den SV Hörnerkirchen II wurden die Kreisklassen-Fußballer von Sportfreunde Pinneberg (A5) nicht recht froh. Nach Toren von Burak Thater (4., 50.), Sascha Jarosch (54.) und Rami Esmail (90.+3) hatte der Tabellenletzte schon 1:0, 3:1 und 4:3 geführt, ehe in der fünften Minute der Nachspielzeit SVH-Keeper Björn Oelrichs nach vorn eilte und einen Eckball mit der Brachialgewalt eines Pierre-Michel Lasogga über die Torlinie drückte. Zuvor hatten für die von einer Scheunenfete geschwächten Gastgeber Moritz Drees (15., 71.) und Fabian Schlüter (69.) getroffen.

In der Staffel A6 imponierte Kreisliga-Absteiger Kickers Halstenbek, der Tabellenführer Komet Blankenese den ersten Punkteverlust zufügte. Beim 1:1 (0:1) erzielte Tobias Plieschke nach einem Freistoß von Michael Kupka in der 65. Minute den Ausgleich. Spannend machte es die zweite Mannschaft von Blau-Weiß 96 Schenefeld, der Kevin Hagemann in der vierten Minute der Nachspielzeit das 3:2 (2:1) beim Niendorfer TSV VI sicherte.

In der Staffel B3 stimmte sich der Tabellenzweite TuS Borstel mit einem 7:0 (0:0/Clemens Schuldt 2, Sebastian Pfeiffer, Christopher Brauch, Tom Oppermann, Jan Dreyer, Malte Hübner) beim TSV Uetersen II auf das Topspiel gegen Spitzenreiter TBS Pinneberg II ein.