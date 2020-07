Bei Elmshorn : Nach Unfall mit Fahrerflucht auf der A23: Polizei sucht schwarze Limousine

Der Fahrer oder die Fahrerin soll beim Spurwechsel ein anderes Fahrzeug übersehen haben. Er oder sie wird nun gesucht.

21. Juli 2020, 13:22 Uhr

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A23 bei Elmshorn am Montagnachmittag (20. Juli) sucht die Polizei nach einer schwarzen Limousine. Der Fahrer oder die Fahrerin steht in Verdacht, die Kettenreaktion ausgelöst zu haben, in dessen Folge sich ein Škoda überschlug und ein Volvo in die Leitplanke fuhr.

Die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers in Elmshorn suchen entsprechend nach dem Fahrer oder der Fahrerin der schwarzen Limousine. Gesucht werden auch Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannnten geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (04121) 40920 entgegen.

Unfall bei Klein Offenseth-Sparrieshoop

Nach bisherigen Erkenntnissen war die schwarze Limousine gegen 17.10 Uhr hinter der Ausfahrt Horst/Elmshorn nahe Klein Offenseth-Sparrieshoop vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Ein sich dort von hinten nähernder Škoda eines 40-Jährigen aus der Nähe von Flensburg wich der Limousine nach links aus und geriet darauf ins Schleudern und überschlug sich. Der Škoda kollidierte anschließend mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Volvo einer 21-jährigen Quickbornerin.

Am Stauenende kam es infolge der Autobahnsperrung zu einem weiteren Unfall.

