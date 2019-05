Elmshorn : Nach Schuss auf Schaf: Peta setzt 1000 Euro Belohnung aus

Die Tierschutzorganisation hat eine Belohnung ausgesetzt, um den Schützen zu finden.

von Christian Brameshuber

08. Mai 2019, 13:28 Uhr

Elmshorn | Diese Tat hat viele Menschen im Kreis Pinneberg schockiert. Ein Tierquäler hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Elmshorn mit einer Armbrust auf ein Schaf geschossen und es am Rücken verletzt. Die Tierschutzorganisation Peta hat jetzt 1000 Euro Belohnung ausgesetzt, um den Schützen zu finden.

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

„Der brutale Täter muss gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt Judith Pein im Namen von Peta. „Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Wer wehrlose Tiere aus Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück.“

Zeugen können sich an die Polizei unter Telefon oder auch direkt an Peta wenden – und zwar unter Telefon (01520) 7373341 oder per E-Mail unter whistleblower@peta.de melden. Auch anonyme Hinweise werden angenommen.

