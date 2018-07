Nach Protest: VfL II bei Rantzau

von Kornelius Krüger

31. Juli 2018, 14:06 Uhr

Während zehn Vertreter aus dem Kreis Pinneberg in dieser Woche im Holsten-Pokal aktiv sind, spielen die Fußballer des SSV Rantzau II erst am kommenden Mittwoch. Gegner wird dann der VfL Pinneberg II(Bezirksliga) sein, der erfolgreich Protest gegen die Wertung des 2:3 in Runde eins bei TBS Pinneberg II einreichte. Der Stadtrivale hatte zwei nicht spielberechtigte Akteure unter 18 Jahren eingesetzt.