Brand im Schlurrehm : Nach Feuer in Elmshorn: Wie eine demente Frau allein gelassen wurde

91-Jährige bleibt nach Brand im Schlurrehm zurück. Elmshornerin kümmert sich um die Anwohnerin.

von Cornelia Sprenger

03. April 2018, 13:00 Uhr

Elmshorn | Erst der Brand im Nachbarhaus, dann eine 91-Jährige ohne Unterkunft: Für Nicole Borkowski war der vergangene Mittwoch ein emotionaler Tag. Als die 43-Jährige gegen 12 Uhr aus der Haustür ihres Mehrfamilienhauses in der Straße Schlurrehm trat, entdeckte sie zwei Häuser weiter dichten Qualm. Der Dachstuhl des zweistöckigen Hauses, für das Borkowski auch als Hausmeisterin zuständig ist, brannte. Zusammen mit einer Nachbarin alarmierte sie die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits die ersten Flammen durch das Dach.

„Ich habe mir große Sorgen gemacht“, erzählt Borkowski. „Im zweiten Stock lebt eine 91-jährige Dame, die leider schon sehr dement ist. Zum Glück hat die Feuerwehr sie rechtzeitig aus ihrer Wohnung geholt.“ Kurz darauf standen die Bewohner der neun Wohnungen, die nicht bei der Arbeit waren, vor dem Haus. Auch die 91-Jährige. Während die Feuerwehr den Brand nach etwa 40 Minuten im Griff hatte, kümmerten sich Mitarbeiter des Ordnungsamts um die Anwohner. Durch den Löscheinsatz waren die Wohnungen unbewohnbar. Die Verwaltungsmitarbeiter stellten schnell fest, dass die Versicherung des privaten Hauseigentümers eine Hotelunterbringung der Bewohner bezahlen würde, danach war für sie die Lage geklärt. Nach der Befragung durch die Polizei fuhren einige der Betroffenen zu Verwandten, andere in Hotels. Nur die 91-Jährige aus dem zweiten Stock blieb zurück.

„Ich fand die Situation einfach nur traurig“, sagt Borkowski. „Wir hatten weder die Namen von Angehörigen noch konnte sie mit ihrer Demenz in ein Hotel.“ Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten ihr zuvor noch zugesichert, sich um die betagte Seniorin zu kümmern. „Davon war später keine Rede mehr. Nur ein freundlicher Polizist hat mir bei den Telefonanrufen geholfen“, sagt Borkowski. Elmshorns Stadtrat Dirk Moritz hingegen erklärt, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten von dem Fall der alten Dame nichts mitbekommen.

Suche nach einer Unterkunft

Vom Polizeirevier aus versuchte Borkowski, eine Unterkunft für ihre Nachbarin zu finden. „Keins der Altenheime wollte sie auch nur für eine Nacht aufnehmen. Und als ich bei einer Pension damit anfing, ich säße gerade bei der Polizei, legte man dort sofort auf.“

Weil es keine andere Lösung gab, nahm die 43-Jährige die alte Dame mit zu sich nach Hause. „Ich wusste mir nicht zu helfen, das war eine ganz blöde Situation“, sagt sie. Später fand sie dann zwar die Telefonnummer des Sohns der 91-Jährigen. Aber weil der in Bonn lebt, löste sich die Situation erst, als Borkowski völlig ratlos ihren Hausarzt anrief. „Er hat es geschafft, für die Dame vorerst einen Platz im Haus Elbmarsch zu organisieren“, sagt Borkowski, immer noch erleichtert. Sie will sich jetzt darum kümmern, dass die Zukunft der Dame geregelt wird. Alleine bleiben könne diese jedenfalls nicht mehr. Borkowski: „Schon am selben Abend hatte sie vergessen, dass es ein Feuer gegeben hatte.“ Wie der Brand entstanden ist, steht noch nicht fest. Auch die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kripo laufen.