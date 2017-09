Nach dem Feuer im Jugendhaus: Zelt wird zum Übergangsquartier

vergrößern 1 von 1 Foto: Planer 1 von 1

Zwei Wochen nach dem Feuer im Kinder- und Jugendhaus Krückaupark hat das Betreuer-Team gemeinsam mit dem Elmshorner Jugendamt ein neues Quartier für die Jugendarbeit gefunden: Am kommenden Montag wird ein Zirkuszelt im Steindammpark errichtet werden – eine Leihgabe des Stadtteilvereins Hainholz.

Dabei handelt es sich natürlich nur um eine Übergangslösung, bis feste Ersatzräume bezogen werden können. Dafür läuft die Suche auf Hochtouren. Denn: Das Kinder- und Jugendhaus wird noch sechs Monate lang gesperrt bleiben müssen (wir berichteten).

„Den Kindern und Jugendlichen fehlt eine wichtige Anlaufstelle. Für viele sind die Mitarbeiter feste Bezugspersonen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt Heike Rosemann, die Leiterin des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Sport. „Den Jugendlichen ist anzumerken, dass ihnen das Kinder- und Jugendhaus fehlt“, sagt auch Bernd Schaarschmidt. Der Erzieher verstärkt derzeit das Team der Mobilen Spielplatzbetreuung (Mobs) im Steindammpark. Hier soll das Zirkuszelt für die Kinder- und Jugendarbeit errichtet werden – „die Besucher und Mitarbeiter brauchen ein Dach über den Kopf“, sagt Rosemann. Die Leihgabe des Stadtteilverein Hainholz sei, wie die Reaktion vieler hilfsbereiter Elmshorner, ein überwältigendes Zeichen. Es zeige sich eine riesige Welle der Solidarität. Einige Menschen hätten angeboten, Spenden zu sammeln. „Außerdem wurde uns kostengünstig ein Ersatzraum angeboten“, erklärt Rosemann. Dennoch suche das Team derzeit dringend Sponsoren, die das Aufstellen eines Aufenthaltscontainers samt Stromanschluss im Steindammpark ermöglichen können.

Zwar handelt es sich bei dem Feuer um einen Fall für die Versicherung. Doch noch

sei unklar, in welcher Höhe die Schäden übernommen werden – und wann. „Für die

Übergangsräume werden wir gespendete Spielgeräte benötigen, etwa einen Tischkicker oder einen Billardtisch“, sagt Rosemann. Wer mit Container, Stromanschluss oder Spielgeräten helfen kann, wird gebeten, sich beim Jugendamt zu melden.

Die Suche nach einem alternativen Standort, der über den Winter genutzt werden

kann, läuft derweil weiter auf Hochtouren. Frühestens im Oktober könnte eine Ersatzfläche jedoch bezogen werden. So lange will das Team des Kinder- und Jugendhauses nicht warten. Im September ist es an zwei Standorten im Stadtgebiet zu finden: Einerseits montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr auf der Festwiese und der Basketballfläche im Steindammpark, gemeinsam mit der mobilen Spielplatzbetreuung. Und andererseits wurde das Angebot der Freizeitkiste in der Friedrich-Ebertschule von drei auf fünf Tage pro Woche von 14 bis 18 Uhr ausgeweitet. Hier kann auch, wie im Kinder- und Jugendhaus, gemeinsam gekocht und gegessen werden. Achtung: Das MobS wird im September fast ausschließlich auf der Festwiese im Steindammpark zu finden sein und keine Spielplätze anfahren. Ausgenommen sind nur der heutige Sonnabend an der Hermann-Sudermann-Allee und Sonnabend, 23. September, an der Astrid-Lindgren-Schule.