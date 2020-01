Feuer in Elmshorner Imbiss : Nach Brandstiftung im Döner Curry House: Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Elmshorn bittet mögliche Zeugen darum, sich zu melden.

von Christian Uthoff

13. Januar 2020, 14:13 Uhr

Elmshorn | Nach dem Feuer im Döner Curry House am Elmshorner Bahnhof ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen. Denn die Kriminalpolizei Elmshorn hatte die Brandstelle in den vergangenen Tagen untersucht und geht seit vergangener Woche davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Das teilte Pressesprecher Steffen Büntjen am Montag (13. Januar) mit.

Der Brand hatte sich am 2. Januar ereignet. In der Tatnacht gab es laut Zeugenaussagen einen lauten Knall. Dann einen Feuerschein. Rauch stieg auf. Mehrere Bewohner flüchteten vor dem Feuer. Einer verletzte sich dabei leicht, als er aus dem Fenster sprang.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler mögliche Zeugen nun um Hilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die der Polizei bisher nicht bekannt sind, kann sich unter der Telefonnummer (04121) 8030 an die Ermittler wenden.

