Hoher Sachschaden in Elmshorn : Nach Brand im Jugendhaus - Polizei vermutet Brandstiftung

Elmshorn | Gegen 20.37 Uhr meldeten am Sonntagabend mehrere Anrufer gleichzeitig Flammen im Jugendhaus Krückaupark. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr kamen gerade noch rechtzeitig: Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen an der Rückseite des Gebäudes bereits die Flammen in das Dach, die Fenster waren geplatzt.

Mit Hilfe eines Wasserschlauchs löschten die Feuerwehrleute die Flammen von der Gebäuderückseite aus. Außerdem sicherten sie das Haus über das Dach und von innen heraus. Nach 30 Minuten hatten die insgesamt 45 ehrenamtlichen Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten nahmen weitere eineinhalb Stunden in Anspruch.

Einen Vollbrand konnte die Feuerwehr glücklicherweise durch ihren Einsatz verhindern. Auch Personen wurden nicht verletzt. Allerdings richteten Brandrauch und Löschwasser im und am Jugendhaus erheblichen Schaden an. Die Polizei geht von einer Summe von insgesamt 100.000 Euro aus. Insbesondere die sogenannte Halle wurde stark beschädigt.

Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje machte sich noch während des Einsatzes vor Ort ein Bild von der Lage. „Der Anblick war erschreckend. Im ersten Augenblick habe ich damit gerechnet, das Jugendhaus würde durch das Feuer komplett zerstört werden“, erinnert sich Hatje. „Glücklicherweise konnte die Feuerwehr das Schlimmste verhindern.“

Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen mittlerweise von Brandstiftung aus, Hinweise auf einen technischen Defekt liegen nach einer Besichtigung der Brandstelle nicht vor. Das Jugendhaus ist jedenfalls vorerst nicht nutzbar. Noch bis zum 3. September ist Ferienpause, aber wie es danach weitergeht, ist noch offen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer (04121) 8030 zu melden.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 29.Aug.2017 | 16:03 Uhr