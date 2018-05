Musiknacht: Heute beginnt der Vorverkauf

von Christian Brameshuber

In diesem Jahr geht die Elmshorner Musiknacht in die vierte Runde. Am Freitag, 25. Mai, bieten die Künstler an 20 Standorten in der Innenstadt den Besuchern ein vielseitiges Musikprogramm: Von Klassik über Jazz bis hin zu Rock ist alles dabei. Eröffnet wird die Veranstaltung von Gesine Teichmann (Foto, von links) mit ihrem Trio Concordia. Die Organisatoren Astrid Flögel von der Hypovereinsbank, Manuela Kase vom Stadtmarketing und Dennis Borchert sowie Ingo von Appen vom Verkehrs- und Bürgerverein freuen sich auf viele Besucher. Seite 3